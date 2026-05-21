Kiểm soát chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 03-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục

Kế hoạch nêu rõ, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ tổ chức, cá nhân, người đứng đầu chủ động phát hiện, xử lý kịp thời tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ...



Một nhiệm vụ khác, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, nghiêm minh, nhất quán, rõ trách nhiệm. Thể chế hoá, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hoàn thiện cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Kiểm soát quyền lực chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, gắn với kiểm soát chặt chẽ, thực chất tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kiểm soát hiệu quả các điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung vào các lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, kế hoạch nêu.

Kế hoạch lưu ý việc xử lý nghiêm minh, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời, bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, lợi ích quốc gia - dân tộc để xử lý phù hợp. Ưu tiên thu hồi tối đa tài sản, khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá về công tác phòng, chống lãng phí cả về thời gian, cơ hội phát triển, nguồn lực và của cải, vật chất trong hệ thống chính trị và toàn xã hội…

“Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thiện các thiết chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường hợp tác quốc tế, đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp, các thỏa thuận, điều ước quốc tế về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh truy bắt, dẫn độ những đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài”, kế hoạch cũng nêu.

​Trong năm 2026, hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Đảng ủy Quốc hội; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; Ban Nội chính Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương....

Trong đó, Đảng ủy Quốc hội được giao nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù của Quốc hội để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm mới về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 04-NQ/TW, các nghị quyết chiến lược quan trọng và các kết luận của Bộ Chính trị (hoàn thành, trình các kỳ họp của Quốc hội khóa XVI trong năm 2026).

Đảng ủy Quốc hội cũng cần chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục những sơ hở, bất cập, khơi thông nguồn lực và hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp phần cung cấp thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, sửa đổi tổng thể Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 (hoàn thành trong năm 2026).

Đảng ủy Quốc hội tập trung chỉ đạo: Sửa đổi Luật Đất đai (hoàn thành trong năm 2026), Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan (hoàn thành trong năm 2027), Luật Phòng, chống tham nhũng (hoàn thành trong năm 2028) và pháp luật có liên quan; sửa đổi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Đấu giá tài sản, Luật An toàn thực phẩm, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Quản lý nợ công, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (hoàn thành trong năm 2026 và những năm tiếp theo); nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Đăng ký tài sản theo yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW (hoàn thành trước năm 2028).

Trong số các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát và có phương án xử lý đối với từng công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí (hoàn thành trong quý II/2026), phấn đấu kết thúc việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (hoàn thành trong năm 2026); hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy (hoàn thành trong quý II/2026)…

Đáng chú ý, Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập; đất đai, quy hoạch; tài chính công, tài sản công; thuế, hải quan; trách nhiệm giải trình; giám định, định giá; về tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông (hoàn thành trong quý III/2027).