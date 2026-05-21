Vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị vùi lấp

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể 2 nạn nhân trong vụ sạt lở mỏ đá đang khai thác ở Thanh Hóa.

Sáng 21/5, lãnh đạo UBND xã Cẩm Tú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở mỏ đá trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20/5, tại khu vực chân núi thuộc mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú), xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân bị vùi lấp.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Lò Văn Th. (SN 1986), Lò Văn Q. (SN 1989) và Nguyễn Văn Ng. (SN 1988, cùng trú tỉnh Lào Cai) đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ khối lượng lớn đất, đá từ trên núi sạt lở xuống. Vụ sạt lở khiến ông Lò Văn Th. tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 nạn nhân còn lại bị vùi lấp.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, ông Cao Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo công an, quân đội và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ sạt lở.

Các lực lượng chức năng đã huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quân sự cùng nhiều phương tiện, máy móc chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân. Chó nghiệp vụ, flycam và máy dò nguồn nhiệt hồng ngoại cũng được sử dụng nhằm hỗ trợ việc tiếp cận hiện trường.

Đến sáng 21/5, thi thể 2 nạn nhân còn lại đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.