Hà Nội đề xuất mức phạt gấp đôi với hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

TPO - Mức xử phạt đề xuất theo dự thảo đối với 47 hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ sẽ được áp dụng cao hơn mức phạt chung do Chính phủ quy định, song không vượt quá 2 lần theo quy định hiện hành.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và một số lĩnh vực liên quan.

Hà Nội dự kiến tăng 1,5 lần mức tiền phạt lên 3-6 triệu đồng với hành vi cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú và hành vi hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Một số hành vi cũng được đề xuất tăng mức phạt lên 2 lần so với quy định chung. Theo đó, hành vi đỗ xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25m có thể bị phạt 1,6-2 triệu đồng.

Hành vi dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông có thể bị phạt 8-12 triệu đồng.

Hành vi dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông có thể bị phạt 200-400.000 đồng.

Hành vi bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng có thể bị phạt 400-500.000 đồng.

Hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo có thể bị phạt 4-6 triệu đồng...

Trước đó, HĐND TP. Hà Nội đã công bố dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo dự thảo, việc thực hiện thí điểm được thực hiện theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1: Tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam; Giai đoạn 2: Tại một số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 1; Giai đoạn 3: Tại một số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 3.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ: Quy định thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông (để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm) trên địa bàn thành phố.

Tuyến phố được thí điểm thực hiện việc cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bao gồm: Tuyến phố không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa; Không có điểm ùn tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông tại tuyến phố; Có chiều rộng vỉa hè (tính theo 1 bên) từ 3m trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ (rộng tối thiểu 1,5m), bố trí cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị, các mục đích giao thông thì vẫn còn một phần diện tích để sử dụng tạm thời cho việc kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm; Kết cấu vỉa hè đảm bảo ổn định, đã hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt; Có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế đô thị, kinh tế đêm...

