Xác minh phản ánh ‘canh rau có sâu’ tại bếp ăn sinh viên ở TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Sau phản ánh về chất lượng bữa ăn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đại học Huế), đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP. Huế xác định cơ sở bếp ăn có vi phạm quy định lưu mẫu thực phẩm. Đại diện đơn vị cung cấp suất ăn cũng thừa nhận “canh rau có sâu”, xin lỗi sinh viên và cam kết chấn chỉnh.

Ngày 20/5, Văn phòng Sở Y tế TP. Huế cho biết vừa có kết quả xác minh phản ánh liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể phục vụ sinh viên của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đại học Huế).

Sở Y tế TP. Huế cũng đã có báo cáo gửi UBND thành phố và Ban Tuyên giáo, Dân vận Thành ủy liên quan kết quả xác minh phản ánh nêu trên.

canh-rau-co-sau-bia.jpg
Hình ảnh "canh rau có sâu" được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội “Sinh viên Đại học Huế” xuất hiện phản ánh về chất lượng bữa ăn dành cho sinh viên nội trú, với các nội dung như “nước mắm có gián”, “chả cá có dòi”, “canh rau có sâu”.

Qua kiểm tra bếp ăn tập thể của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đại học Huế), đoàn công tác xác định đây là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đơn vị cung cấp suất ăn dành cho sinh viên thuộc một công ty có trụ sở tại Hà Nội.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở thực hiện không đúng quy định về lưu mẫu thức ăn. Sở Y tế TP. Huế cho biết sẽ tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm hành chính theo quy định về an toàn thực phẩm.

Liên quan các phản ánh từ sinh viên, phía cơ sở cho biết không nhận được phản ánh trực tiếp về các trường hợp “nước mắm có gián” và “chả cá có dòi”. Riêng nội dung “canh rau có sâu”, đại diện cơ sở thừa nhận phản ánh là đúng sự thật. Cơ sở đã gửi lời xin lỗi đến sinh viên trong buổi đối thoại mới đây, đồng thời cam kết khắc phục, không để tái diễn tình trạng tương tự.

Đối với phản ánh “chả cá có dòi”, đoàn kiểm tra cho biết cơ sở có lưu mẫu chả cá. Tuy nhiên, qua kiểm tra mẫu lưu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Với phản ánh “nước mắm có gián”, cơ quan chức năng nhận định hiện chưa đủ căn cứ để kết luận.

