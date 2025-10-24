Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Chấm dứt hợp đồng, xử phạt đơn vị tuồn thực phẩm ôi thiu vào trường học

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về thực phẩm ôi thiu "lọt" vào bếp ăn bán trú của Trường tiểu học Chu Minh, đại diện UBND xã Quảng Oai cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn.

Từ chiều tối 23/10, trên mạng xã hội chia sẻ một số hình ảnh kèm clip về bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Chu Minh (xã Quảng Oai, Hà Nội), được cho là không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, với cá ươn, thịt bốc mùi...

Ngày 24/10, trao đổi với báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Quảng Oai cho biết, thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là xảy ra tại Trường Tiểu học Chu Minh vào đầu tháng 10/2025.

Theo bà Nam, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã lập đoàn liên ngành làm việc với nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty Đào Lượng.

571224345298469887838309956187jpg-1761292762110.jpg
Số thịt được đơn vị cung cấp suất ăn đưa vào Trường Tiểu học Chu Minh được phụ huynh ghi lại.

Kết quả xác minh cho thấy, đơn vị cung cấp suất ăn đưa thực phẩm đến sớm. Tuy nhiên, do nắng nóng nên thực phẩm không còn tươi, được phụ huynh ghi lại và phản ánh.

Quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện một số lỗi của đơn vị cung cấp suất ăn nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn bán trú.

Từ ngày 6/10, Trường Tiểu học Chu Minh tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú. UBND xã cũng tiến hành lựa chọn và tổ chức đấu thầu tìm đơn vị cung ứng suất ăn mới. Đến nay, UBND xã đã chọn được đơn vị cung cấp suất ăn, dự kiến bắt đầu tổ chức lại từ tuần tới.

Bà Nam cũng cho biết, suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Oai là 30.000 đồng/ngày. Trong đó, thành phố hỗ trợ 20.000 đồng, còn lại phụ huynh đóng thêm 10.000 đồng.

Trước đó, tại Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) cũng bị phụ huynh phát hiện bếp ăn bán trú không an toàn, có thịt ôi, trứng hỏng. Ngay sau đó, trường đã dừng hợp đồng với Công ty Nhật Anh - đơn vị cung cấp suất ăn. Qua kiểm tra, UBND xã cũng đã phát hiện một số vi phạm về an toàn thực phẩm của đơn vị nên đã xử phạt vi phạm hành chính với Công ty Nhật Anh số tiền 40 triệu đồng.

Thanh Hiếu
#Trường Tiểu học Chu Minh #Xã Quảng Oai #Hà Nội #An toàn thực phẩm #Bếp ăn bán trú

Xem thêm

Cùng chuyên mục