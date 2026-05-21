Xã hội

Hình hài tuyến đường mới xuyên đại ngàn hiểm trở ở TP. Huế

Ngọc Văn

TPO - Dự án nâng cấp mở rộng đường 74 nối Nam Đông - A Lưới ở TP. Huế đang tăng tốc hoàn thiện để sớm đưa vào khai thác. Giữa đại ngàn Trường Sơn hiểm trở, cung đường mới dần rõ hình hài như một dải lụa mềm vắt qua núi rừng nguyên sinh phía tây thành phố.

VIDEO: Tuyến đường 74 tại Huế dần rõ hình hài giữa đại ngàn Trường Sơn.
Những ngày cuối tháng 5, sau hơn 2 năm thi công giai đoạn 3, tuyến đường 74 (TP. Huế) cơ bản đã thông tuyến. Từ khu vực huyện Nam Đông cũ lên A Lưới, con đường mới uốn lượn liên tục theo triền núi, len qua những cánh rừng keo, cao su và rừng già tự nhiên xanh ngút mắt.
Nhiều đoạn đường bám sát sườn núi dốc, taluy dương còn nguyên màu đất đỏ. Phía taluy âm là vực sâu phủ kín cây rừng và những khe suối nhỏ men theo chân núi. Các khúc cua nối tiếp nhau giữa địa hình﻿ dốc lớn tạo nên dáng vẻ đặc trưng của tuyến giao thông xuyên Trường Sơn.
Dấu vết thiên tai cuối năm 2025 vẫn còn hiện rõ dọc tuyến. Một số vị trí ven đường còn nham nhở đất đá sạt trượt, những khoảng taluy bị khoét xuống sườn núi sau mưa lớn. Có nơi dòng nước lũ từ khe suối từng cắt ngang qua tuyến, để lại lòng suối lổn nhổn đá cuội và lớp bùn đất vừa được san gạt.
Tuyến đường 74 từng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, mưa lũ dịp cuối năm 2025. Ảnh tư liệu
Với nỗ lực sớm hoàn thành dự án của các đơn vị chức năng, hình hài tuyến đường mới﻿ đã dần hoàn thiện. Mặt đường được thảm nhựa phẳng phiu, hệ thống rãnh thoát nước, cọc tiêu và hộ lan đang được lắp đặt. Giữa màu xanh thăm thẳm của đại ngàn, tuyến đường lúc ẩn lúc hiện trong những tán rừng già, tạo cảm giác như đang lơ lửng giữa núi non hùng vĩ.
Anh Lê Văn Sơn, trú tại khu vực Khe Tre (huyện Nam Đông cũ, TP. Huế), cho biết trước đây từ Nam Đông muốn sang A Lưới phải vòng xuống đồng bằng theo Tỉnh lộ 14B hoặc cao tốc La Sơn - Hòa Liên, rồi ngược theo Quốc lộ 49 lên vùng cao A Lưới. Hành trình﻿ mất nhiều giờ đồng hồ. “Nay đi theo đường 74 chỉ hơn một giờ là sang tới khu vực A Đớt, huyện A Lưới cũ. Đường mới giúp việc đi lại thuận lợi hơn rất nhiều”, anh Sơn chia sẻ.
Theo anh Sơn, cung đường này còn mang vẻ đẹp đặc biệt của núi rừng Trường Sơn. “Có đoạn mặt đường gần ngang với tán cây rừng phía taluy âm nhô lên, cảm giác như đang đi trên ngọn cây. Những hôm thời tiết đẹp, khung cảnh﻿ nơi đây rất lôi cuốn. Không ít người tìm lên đây săn mây”, anh kể.
Theo lực lượng quản lý, bảo vệ rừng Nam Sông Hương, trong quá trình thi công đường 74, các đơn vị nhà thầu luôn được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ phạm vi triển khai nhằm hạn chế tác động đến rừng già tự nhiên dọc tuyến.
Mới đây, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 - làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công tuyến đường Nam Đông - A Lưới, nay thuộc tuyến Phú Lộc - A Lưới của TP. Huế.
Theo lãnh đạo Quân khu 4, đây là công trình﻿ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực miền núi phía tây TP. Huế. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung xử lý dứt điểm các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn thi công, chất lượng và tiến độ công trình.

Dự án đường 74 dài khoảng 48 km, nối hai huyện Nam Đông và A Lưới cũ, tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng. Công trình khởi công giai đoạn 3 từ đầu năm 2024, hiện tăng tốc thi công để hoàn thành, đưa vào vận hành từ tháng 6/2026, góp phần kết nối, phát triển kinh tế xã hội vùng cao phía tây TP. Huế và tăng cường quốc phòng - an ninh khu vực miền núi, biên giới của thành phố.

#đường 74 Nam Đông A Lưới #tuyến đường xuyên đại ngàn TP. Huế #dự án đường 74 #A Lưới #Nam Đông #Trường Sơn #miền núi #đại ngàn #giao thông Huế #vùng cao

