Hình hài tuyến đường mới xuyên đại ngàn hiểm trở ở TP. Huế

Dự án đường 74 dài khoảng 48 km, nối hai huyện Nam Đông và A Lưới cũ, tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng. Công trình khởi công giai đoạn 3 từ đầu năm 2024, hiện tăng tốc thi công để hoàn thành, đưa vào vận hành từ tháng 6/2026, góp phần kết nối, phát triển kinh tế xã hội vùng cao phía tây TP. Huế và tăng cường quốc phòng - an ninh khu vực miền núi, biên giới của thành phố.