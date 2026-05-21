Hình hài tuyến đường mới xuyên đại ngàn hiểm trở ở TP. Huế

TPO - Dự án nâng cấp mở rộng đường 74 nối Nam Đông - A Lưới ở TP. Huế đang tăng tốc hoàn thiện để sớm đưa vào khai thác. Giữa đại ngàn Trường Sơn hiểm trở, cung đường mới dần rõ hình hài như một dải lụa mềm vắt qua núi rừng nguyên sinh phía tây thành phố.
Những ngày cuối tháng 5, sau hơn 2 năm thi công giai đoạn 3, tuyến đường 74 (TP. Huế) cơ bản đã thông tuyến. Từ khu vực huyện Nam Đông cũ lên A Lưới, con đường mới uốn lượn liên tục theo triền núi, len qua những cánh rừng keo, cao su và rừng già tự nhiên xanh ngút mắt.
Dấu vết thiên tai cuối năm 2025 vẫn còn hiện rõ dọc tuyến. Một số vị trí ven đường còn nham nhở đất đá sạt trượt, những khoảng taluy bị khoét xuống sườn núi sau mưa lớn. Có nơi dòng nước lũ từ khe suối từng cắt ngang qua tuyến, để lại lòng suối lổn nhổn đá cuội và lớp bùn đất vừa được san gạt.
Mới đây, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 - làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công tuyến đường Nam Đông - A Lưới, nay thuộc tuyến Phú Lộc - A Lưới của TP. Huế.
Dự án đường 74 dài khoảng 48 km, nối hai huyện Nam Đông và A Lưới cũ, tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng. Công trình khởi công giai đoạn 3 từ đầu năm 2024, hiện tăng tốc thi công để hoàn thành, đưa vào vận hành từ tháng 6/2026, góp phần kết nối, phát triển kinh tế xã hội vùng cao phía tây TP. Huế và tăng cường quốc phòng - an ninh khu vực miền núi, biên giới của thành phố.