Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Cuba muốn đẩy mạnh hợp tác thực chất với Việt Nam

Bình Giang

TPO - Chiều 20/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes.

screen-shot-2026-05-20-at-64604-pm.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Lãnh tụ Cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marrero và các lãnh đạo Cuba.

Thủ tướng khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp vào việc không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt, tương xứng với tiềm năng, mức độ quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai nước

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Cuba đến Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Đại sứ vui mừng chia sẻ với Thủ tướng những bước tiến tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua. Hợp tác song phương trên các lĩnh vực như nông nghiệp, tư pháp, công nghệ sinh học tiếp tục được đẩy mạnh; các dự án hợp tác trồng lúa, thủy sản, sản xuất lương thực tại Cuba đạt nhiều kết quả thiết thực.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình đoàn kết, sự ủng hộ chí tình, trong sáng, thủy chung mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp và hợp tác bền vững; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lãnh tụ Fidel Castro, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam (13/8/1926-13/8/2026); nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ và giữa các bộ, ngành địa phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định Cuba luôn coi Việt Nam là người anh em, người đồng chí thân thiết và là hình mẫu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước; khẳng định những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam những năm qua là nguồn cảm hứng của nhân dân Cuba.

Đại sứ bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là các bài học trong quá trình 40 năm triển khai chính sách Đổi mới của Việt Nam; sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, nhất là nông nghiệp và công nghệ sinh học.

Bình Giang
#Cuba #Đại sứ Cuba #Quan hệ Việt Nam - Cuba #Thủ tướng Lê Minh Hưng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe