Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội yêu cầu tạm dừng thi công các công trình gây cản trở giao thông dịp thi tốt nghiệp THPT

Phùng Linh

TPO - Nhằm bảo đảm giao thông thông suốt cho kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT năm 2026, các dự án thi công có nguy cơ gây ùn tắc, cản trở việc đi lại của thí sinh trên địa bàn Thủ đô sẽ bị yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, triển khai phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kỳ thi tuyển sinh năm học 2026 - 2027.

gen-h-z6978302907445-02bdea4ba61de82eb48f0008e295a164.jpg
Hà Nội yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong mùa thi năm 2026 - 2027 - (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật rà soát toàn bộ vị trí đào đường, rào chắn chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Các nhà thầu phải thu hẹp tối đa phạm vi thi công và điều chỉnh phương án nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, nhất là tại các tuyến đường tập trung đông phụ huynh, học sinh. Trường hợp việc thi công có nguy cơ gây ùn tắc hoặc cản trở việc đi lại của thí sinh, cán bộ coi thi, đơn vị phải tiến hành tạm dừng thi công.

Đối với các điểm đã thi công, nhà thầu phải hoàn trả mặt đường, hè phố bảo đảm chất lượng; tuyệt đối không để tình trạng lồi lõm, đọng nước hay rơi vãi vật liệu xây dựng gây khó khăn cho việc đi lại. Tại công trường, phải bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn, sơn phản quang và bố trí người hướng dẫn giao thông; vật tư, thiết bị phải được thu dọn sạch sẽ sau mỗi ca làm việc.

Về phía địa phương, UBND các phường, xã được đề nghị căn cứ thời gian, địa điểm thi để rà soát toàn bộ điều kiện phục vụ. Những điểm chưa đủ điều kiện an toàn hoặc có vướng mắc phát sinh cần được báo cáo kịp thời lên Ban Chỉ đạo.

Sở Xây dựng cũng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương xử lý các vị trí hư hỏng mặt đường và khắc phục bất cập về hệ thống an toàn giao thông tại khu vực điểm thi. Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 25/5.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố được giao xây dựng phương án vận hành, tăng cường năng lực cho các tuyến xe buýt kết nối bến xe, nhà ga và các điểm thi.

Đồng thời, lực lượng thanh tra, kiểm tra giao thông phải chủ động phối hợp với Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương bố trí chốt trực, tổ chức phân luồng tại các nút giao trọng điểm; kiên quyết xử lý các vi phạm và ngăn chặn nguy cơ ùn tắc quanh khu vực tổ chức thi.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Duy Phong yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai nghiêm túc nhiệm vụ được giao, nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi và mức độ an toàn cao nhất cho thí sinh và người dân trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Phùng Linh
#Hà Nội #giao thông #thi cử #công trình #an toàn #Tạm dừng công trình gây cản trở giao thông #Tổ chức giao thông kỳ thi THPT

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe