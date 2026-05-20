Hà Nội yêu cầu tạm dừng thi công các công trình gây cản trở giao thông dịp thi tốt nghiệp THPT

TPO - Nhằm bảo đảm giao thông thông suốt cho kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT năm 2026, các dự án thi công có nguy cơ gây ùn tắc, cản trở việc đi lại của thí sinh trên địa bàn Thủ đô sẽ bị yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, triển khai phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kỳ thi tuyển sinh năm học 2026 - 2027.

Hà Nội yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong mùa thi năm 2026 - 2027 - (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật rà soát toàn bộ vị trí đào đường, rào chắn chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Các nhà thầu phải thu hẹp tối đa phạm vi thi công và điều chỉnh phương án nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, nhất là tại các tuyến đường tập trung đông phụ huynh, học sinh. Trường hợp việc thi công có nguy cơ gây ùn tắc hoặc cản trở việc đi lại của thí sinh, cán bộ coi thi, đơn vị phải tiến hành tạm dừng thi công.

Đối với các điểm đã thi công, nhà thầu phải hoàn trả mặt đường, hè phố bảo đảm chất lượng; tuyệt đối không để tình trạng lồi lõm, đọng nước hay rơi vãi vật liệu xây dựng gây khó khăn cho việc đi lại. Tại công trường, phải bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn, sơn phản quang và bố trí người hướng dẫn giao thông; vật tư, thiết bị phải được thu dọn sạch sẽ sau mỗi ca làm việc.

Về phía địa phương, UBND các phường, xã được đề nghị căn cứ thời gian, địa điểm thi để rà soát toàn bộ điều kiện phục vụ. Những điểm chưa đủ điều kiện an toàn hoặc có vướng mắc phát sinh cần được báo cáo kịp thời lên Ban Chỉ đạo.

Sở Xây dựng cũng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương xử lý các vị trí hư hỏng mặt đường và khắc phục bất cập về hệ thống an toàn giao thông tại khu vực điểm thi. Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 25/5.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố được giao xây dựng phương án vận hành, tăng cường năng lực cho các tuyến xe buýt kết nối bến xe, nhà ga và các điểm thi.

Đồng thời, lực lượng thanh tra, kiểm tra giao thông phải chủ động phối hợp với Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương bố trí chốt trực, tổ chức phân luồng tại các nút giao trọng điểm; kiên quyết xử lý các vi phạm và ngăn chặn nguy cơ ùn tắc quanh khu vực tổ chức thi.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Duy Phong yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai nghiêm túc nhiệm vụ được giao, nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi và mức độ an toàn cao nhất cho thí sinh và người dân trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.