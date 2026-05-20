16 xã phường thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng thống kê các nghĩa trang bị ảnh hưởng

TPO - Sở Nội vụ Hà Nội yêu cầu 16 xã, phường tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin về các nghĩa trang trên địa bàn quản lý bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Ngày 20/5, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hiện trạng nghĩa trang Vĩnh Hằng (xã Vật Lại) và nghe báo cáo tổng thể về quy hoạch, đầu tư quản lý nghĩa trang Vĩnh Hằng, Yên Kỳ (giai đoạn 1) và các nghĩa trang trên địa bàn Thành phố.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện tại, 3 nghĩa trang cấp Thành phố là Văn Điển, Yên Kỳ, Thanh Tước đều không còn khả năng tiếp nhận thêm mộ địa táng. Trước mắt, quỹ mộ chủ yếu tập trung ở Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng.

Để đảm bảo quỹ mộ trong những năm tới phục vụ nhu cầu an táng của nhân dân và đáp ứng nhu cầu di chuyển mộ để triển khai các dự án của Thành phố, Sở Nội vụ đề nghị các xã, phường tiếp tục rà soát, thống kê nhu cầu mộ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Thành phố; tham mưu, báo cáo kịp thời khi phát sinh nhu cầu vượt quá khả năng đáp ứng của quỹ đất nghĩa trang.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Trước mắt, Sở Nội vụ đề nghị 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng cung cấp thông tin về các nghĩa trang trên địa bàn quản lý bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy trong công tác quy hoạch an táng, coi đây là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị "văn minh, hiện đại, văn hiến" theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW.

Theo ông Thắng, với quy mô dân số hiện nay khoảng 10 triệu người và tiếp tục gia tăng trong tương lai, nhu cầu an táng hằng năm của Thủ đô là rất lớn. Do đó, nếu không có quy hoạch bài bản, khoa học sẽ dẫn tới nguy cơ lãng phí quỹ đất, gây áp lực lên môi trường và ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

"Thành phố cần xây dựng mô hình an táng phù hợp, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, tiết kiệm đất đai, vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân về nơi an nghỉ cuối cùng theo đúng quy chuẩn", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Đối với Dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng lộ trình đã đề ra; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

"Các đơn vị liên quan cần tập trung hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra, sớm đưa dự án vào phục vụ nhu cầu an táng, di dời mồ mả của người dân và đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án trọng điểm của Thành phố", Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.