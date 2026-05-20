Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội dự kiến tăng 1,5 lần tiền bồi thường khi thu hồi đất

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội dự kiến tăng bồi thường bằng tiền lên mức 1,5 lần so với mức quy định khi Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của HĐND TP quy định mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại Thủ đô.

Theo đó, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất trong trường hợp cần thiết để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 1,5 lần so với mức quy định; Mức bồi thường về tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất bằng 1 lần so với mức quy định.

tp-ji-20260501130744-0262-tp.jpg
GPMB dự án cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Hồng Hà

Theo dự thảo tờ trình, việc soạn thảo để HĐND TP ban hành nghị quyết nhằm tạo chính sách có tính vượt trội, ưu việt, đảm bảo hành lang pháp lý và đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của thủ đô Hà Nội.

Đồng thời để đáp ứng yêu cầu về huy động nguồn lực đất đai trong xây dựng và phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Theo dự thảo tờ trình của UBND TP Hà Nội, việc áp dụng các chính sách nêu trên khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án lớn, quan trọng của thủ đô nhìn chung nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Từ đó đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của các dự án lớn.

Tuy nhiên các quy định này cũng tạo ra sự không thống nhất, chưa công bằng với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án không phải là dự án lớn, dự án quan trọng của Thủ đô.

Bởi lý do trên, UBND TP Hà Nội xây dựng dự thảo nghị quyết trên để đảm bảo tính công bằng khi thu hồi đất, phục vụ các dự án tại Hà Nội.

Trần Hoàng
#Chính sách đền bù đất đai #Bồi thường đất quốc phòng và an ninh #Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội #Chính sách giải phóng mặt bằng #Tăng tiền bồi thương khi thu hồi đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe