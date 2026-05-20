Hà Nội xem xét thuê nhân sự lãnh đạo đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước

TPO - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định việc thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo UBND thành phố, "thuê để bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập” là việc ký kết hợp đồng với cá nhân (không phải là cán bộ, công chức, viên chức) đảm nhiệm vị trí người đứng đầu đơn vị để quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của thành phố.

Theo đề xuất, người được thuê phải là chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp đã và đang làm việc tại các tổ chức hàng đầu Việt Nam và quốc tế; có thành tựu nổi bật trong lĩnh vực hoạt động, phù hợp với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, nông thôn...

Người được thuê không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành tại doanh nghiệp, tổ chức khác; thực hiện kê khai, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng đầy đủ theo quy định.

Người tài được thuê có quyền hạn gì?

Theo dự thảo, người tài được thuê sẽ tham mưu trong quản lý, điều hành, triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, dự án được giao.

Người tài có thể lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị; chịu trách nhiệm về toàn bộ tổ chức và hoạt động của đơn vị; được quyết định vấn đề kỹ thuật, công nghệ và giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

Người tài có thể đề xuất điều động nhân lực để tham gia thực hiện nhiệm vụ; được chủ động lựa chọn, sử dụng nhân lực trong phạm vi nhiệm vụ được giao; được chủ động quyết định sử dụng kinh phí, nguồn lực để mua công nghệ, sản phẩm, thiết bị cần thiết...

Người tài được hưởng tiền lương được thỏa thuận trong hợp đồng; được hưởng tiền thưởng và chi trả kinh phí đi nghiên cứu, trao đổi khoa học theo quy định.

Ngoài các khoản tiền lương, thưởng trên, người được thuê còn được bố trí thuê nhà ở xã hội trong thời gian giữ chức vụ.

UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện nay việc lựa chọn người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước tại thành phố chủ yếu thực hiện theo quy trình hành chính, khép kín trong nguồn quy hoạch sẵn có. Tuy nhiên, cơ chế này không thu hút nhân tài từ khu vực tư nhân hoặc các chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm quản trị hiện đại.

Thực tiễn đòi hỏi phải có cơ chế "mở" hơn và việc "thuê và tuyển dụng" sẽ gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả đầu ra và hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước.