Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội xem xét thuê nhân sự lãnh đạo đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước

Thanh Hiếu

TPO - UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định việc thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định việc thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Theo UBND thành phố, "thuê để bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập” là việc ký kết hợp đồng với cá nhân (không phải là cán bộ, công chức, viên chức) đảm nhiệm vị trí người đứng đầu đơn vị để quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của thành phố.

Theo đề xuất, người được thuê phải là chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp đã và đang làm việc tại các tổ chức hàng đầu Việt Nam và quốc tế; có thành tựu nổi bật trong lĩnh vực hoạt động, phù hợp với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, nông thôn...

dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-792-5881jpg.jpg
Hà Nội đề xuất thuê chuyên gia, người tài về làm việc tại các đơn vị

Người được thuê không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành tại doanh nghiệp, tổ chức khác; thực hiện kê khai, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng đầy đủ theo quy định.

Người tài được thuê có quyền hạn gì?

Theo dự thảo, người tài được thuê sẽ tham mưu trong quản lý, điều hành, triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, dự án được giao.

Người tài có thể lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị; chịu trách nhiệm về toàn bộ tổ chức và hoạt động của đơn vị; được quyết định vấn đề kỹ thuật, công nghệ và giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

Người tài có thể đề xuất điều động nhân lực để tham gia thực hiện nhiệm vụ; được chủ động lựa chọn, sử dụng nhân lực trong phạm vi nhiệm vụ được giao; được chủ động quyết định sử dụng kinh phí, nguồn lực để mua công nghệ, sản phẩm, thiết bị cần thiết...

Người tài được hưởng tiền lương được thỏa thuận trong hợp đồng; được hưởng tiền thưởng và chi trả kinh phí đi nghiên cứu, trao đổi khoa học theo quy định.

Ngoài các khoản tiền lương, thưởng trên, người được thuê còn được bố trí thuê nhà ở xã hội trong thời gian giữ chức vụ.

UBND TP. Hà Nội cho biết, hiện nay việc lựa chọn người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước tại thành phố chủ yếu thực hiện theo quy trình hành chính, khép kín trong nguồn quy hoạch sẵn có. Tuy nhiên, cơ chế này không thu hút nhân tài từ khu vực tư nhân hoặc các chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm quản trị hiện đại.

Thực tiễn đòi hỏi phải có cơ chế "mở" hơn và việc "thuê và tuyển dụng" sẽ gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả đầu ra và hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

Thanh Hiếu
#Thuê chuyên gia #Thuê người tài #Hà Nội #Thuê người tài lãnh đạo doanh nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe