Sức khỏe

27 học sinh tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú

Chúc Trí

TPO - Chiều 20/5, thông tin từ UBND phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra tại Trường Tiểu học Kim Đồng

UBND phường Sa Đéc cho biết, trong 2 ngày 19 và 20/5, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc đã tiếp nhận tổng cộng 27 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng nhập viện cấp cứu.

Tất cả các em đều có triệu chứng như sốt cao, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy. Ban đầu, một số em được gia đình giữ lại để theo dõi và điều trị tại nhà, tuy nhiên sau đó diễn tiến nặng hơn nên lần lượt phải nhập viện từ sáng ngày 19/5 đến rạng sáng ngày 20/5. Đáng chú ý, trong số các ca nhập viện, có 2 học sinh xuất hiện dấu hiệu co giật nguy hiểm.

Trường Tiểu học Kim Đồng (Ảnh minh hoạ).

Theo UBND TP. Sa Đéc, tính đến chiều ngày 20/5, sức khỏe của hai học sinh có biểu hiện nặng nói trên đã tạm thời ổn định và đang được theo dõi.

Toàn bộ 27 học sinh nhập viện đều đã sử dụng suất ăn bán trú tại trường vào ngày 18/5, thực đơn gồm: cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống và chuối cau cho bữa chính; bữa xế chiều ăn bánh su kem. Chẩn đoán ban đầu các em nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Trong ngày 18/5, Trường Tiểu học Kim Đồng có 505 học sinh ăn bán trú và ngày 19/5 có 468 em ăn bán trú. Được biết, suất ăn bán trú của trường do một đơn vị bên ngoài cung cấp theo hợp đồng. Đơn vị này hiện chỉ cung cấp suất ăn duy nhất cho Trường Tiểu học Kim Đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Sa Đéc đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường Tiểu học Kim Đồng.

Trung tâm Y tế Khu vực Sa Đéc đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành các bước điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm lưu và mẫu bệnh phẩm của các học sinh để gửi đi xét nghiệm. Chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo nhà trường tạm dừng hoạt động ăn bán trú để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể sau bữa ăn bán trú tại học đường, gây hoang mang cho phụ huynh. Nguyên nhân chính được các chuyên gia y tế chỉ ra phần lớn là do thức ăn bị nhiễm khuẩn (như Salmonella, E.coli...) trong quá trình chế biến, vận chuyển hoặc bảo quản không đảm bảo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm.

