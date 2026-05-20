Lào Cai: Ông Tô Ngọc Liễn làm Bí thư phường Sa Pa

Ngày 20/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại phường Sa Pa.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy (bên trái) trao quyết định cho ông Tô Ngọc Liễn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai công bố Quyết định số 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y ông Tô Ngọc Liễn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sa Pa giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa nhằm bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai thống nhất giới thiệu ông Tô Ngọc Liễn để Ban Chấp hành Đảng bộ phường bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ phiếu tập trung cao.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu giao nhiệm vụ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, ông Tô Ngọc Liễn là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh và cơ sở, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị ông Tô Ngọc Liễn tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; sâu sát cơ sở, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả điều hành.

Đồng thời, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Sa Pa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; xây dựng Sa Pa trở thành đô thị du lịch xanh, bền vững, thông minh, xứng tầm trung tâm khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tô Ngọc Liễn khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường giữ vững tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân.

Ông Tô Ngọc Liễn, Bí thư Đảng ủy phường Sa Pa phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Liễn cho biết, sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng và môi trường du lịch; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng phường Sa Pa phát triển theo hướng “xanh - bền vững - thông minh”.

Cùng với đó, Sa Pa tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực để phát triển du lịch bền vững; bảo tồn cảnh quan tự nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn, nâng cao hình ảnh Sa Pa đối với du khách trong nước và quốc tế.

Ông Tô Ngọc Liễn được bổ nhiệm thay ông Phan Đăng Toàn đã được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai từ ngày 6/5.