Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trạm trưởng kiểm lâm 'mật báo' kế hoạch kiểm tra cho cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã

Nguyễn Dũng

TPO - Nguyễn Văn Lời, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, TPHCM bị cáo buộc đã thông báo trước kế hoạch kiểm tra cho chủ cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã nhằm né tránh xử lý, đồng thời hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ nguồn gốc động vật. Tuy nhiên, hành vi này đã không qua mắt được cơ quan chức năng.

Clip vụ án.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.

Hai bị can gồm Trương Thị Kim Hà (SN 1978, chủ hộ kinh doanh tại phường Tam Thắng, TPHCM) bị điều tra về tội “Đưa hối lộ” và Nguyễn Văn Lời (SN 1978, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu) bị điều tra về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo điều tra ban đầu, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường rà soát các hoạt động kinh doanh liên quan lĩnh vực môi trường, tài nguyên và đa dạng sinh học, qua đó phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã.

z7810869066173-184e2ffa9fdd5d977c9ca1c524ad89a3.jpg
Bà Trương Thị Kim Hà cùng tang vật.

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra hộ kinh doanh của bà Hà tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng. Tuy nhiên, do được báo trước thông tin kiểm tra, bà Hà đã nhanh chóng di chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã sang kho cất giấu nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện tại kho cách địa điểm kinh doanh khoảng 20 mét đang cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã, gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc.

Kết quả giám định xác định có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường. Toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM để cứu hộ theo quy định.

z7834492893190-34f2f6863a0746de39149f3b7173047a.jpg
Bà Hà và ông Lời tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Lời là người tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã lợi dụng nhiệm vụ để thông báo trước cho chủ cơ sở nhằm né tránh việc kiểm tra, xử lý.

Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật nuôi nhốt trái phép, bà Hà còn liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985, ngụ Đắk Lắk) mua bảng kê lâm sản qua mạng xã hội, đồng thời nhờ Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã. Đổi lại, Hà đã nhiều lần đưa tiền cho Lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép cũng như hành vi cấp bảng kê lâm sản trái quy định pháp luật.

Công an TPHCM cho biết thời gian qua đã tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã trái phép, đồng thời khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh trái phép hoặc bao che, tiếp tay cho vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#kiểm lâm #môi giới hối lộ #động vật hoang dã #TPHCM #xử lý vi phạm #nuôi nhốt trái phép #động vật quý hiếm #Trạm trưởng kiểm lâm ở TPHCM bị bắt vì môi giới hối lộ #Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu #Phòng Cảnh sát kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe