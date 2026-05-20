Bắt nghi can vụ người phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ ở Khánh Hòa

TPO - Sau gần một tuần lẩn trốn, nghi can liên quan vụ sát hại người phụ nữ tại nhà nghỉ ở Khánh Hòa đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt giữ Lê Dương Nghĩa (SN 1992, trú phường Nam Nha Trang) để điều tra về hành vi giết người.

Nghĩa được xác định liên quan đến vụ một phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ Kiều Vy, tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi.

Lê Dương Nghĩa tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo từ chủ nhà nghỉ về việc phát hiện một phụ nữ tử vong trong phòng nghỉ. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà L.T.K.T. (55 tuổi, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và nghi can liên quan là Lê Dương Nghĩa.

Sau quá trình truy xét, khoảng 10h ngày 20/5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nghĩa khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Tây Nha Trang.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận đã dùng dao đâm bà L.T.K.T. tử vong tại nhà nghỉ vào ngày 13/5.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Lê Dương Nghĩa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.