Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt nghi can vụ người phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Phùng Quang

TPO - Sau gần một tuần lẩn trốn, nghi can liên quan vụ sát hại người phụ nữ tại nhà nghỉ ở Khánh Hòa đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa bắt giữ Lê Dương Nghĩa (SN 1992, trú phường Nam Nha Trang) để điều tra về hành vi giết người.

Nghĩa được xác định liên quan đến vụ một phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ Kiều Vy, tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi.

anh-man-hinh-2026-05-20-luc-152525.png
Lê Dương Nghĩa tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tin báo từ chủ nhà nghỉ về việc phát hiện một phụ nữ tử vong trong phòng nghỉ. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà L.T.K.T. (55 tuổi, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) và nghi can liên quan là Lê Dương Nghĩa.

Sau quá trình truy xét, khoảng 10h ngày 20/5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nghĩa khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Tây Nha Trang.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận đã dùng dao đâm bà L.T.K.T. tử vong tại nhà nghỉ vào ngày 13/5.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Lê Dương Nghĩa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #giết người #tử vong #nhà nghỉ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe