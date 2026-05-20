Thế giới

Khu nhà vườn đặc biệt nơi Trung Quốc đón những người bạn quyền lực nhất thế giới

Bình Giang

TPO - Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh lần này, ông một lần nữa trở lại “ngôi nhà thứ hai” của mình tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài. Khu vườn hoàng cung này từng đón tiếp nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng như Richard Nixon, Boris Yeltsin và Kim Jong-un.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 20/5. (Ảnh: AP)

Điếu Ngư Đài là địa điểm quen thuộc với ông Putin, người đã thăm Trung Quốc hơn 20 lần và trực tiếp gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hơn 40 lần kể từ năm 2013, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Ông thường lưu trú tại biệt thự số 18 - tòa nhà danh giá nhất trong khuôn viên này.

Điếu Ngư Đài từng chứng kiến nhiều sự kiện bước ngoặt trong quan hệ Mỹ - Trung. Chính tại đây, trong biệt thự số 5, vào năm 1971, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là Henry Kissinger đã lưu trú trong chuyến công du bí mật nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai nước.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Richard Nixon được biết đến với việc luyện “kỹ năng dùng đũa” suốt 6 tháng trước chuyến thăm đến Bắc Kinh, để gây ấn tượng với chủ nhà tại bàn tiệc ở Điếu Ngư Đài. Ông cũng được bố trí ở biệt thự số 18.

Tổng thống Mỹ gần đây nhất lưu trú tại Điếu Ngư Đài là ông Bill Clinton, trong chuyến thăm Trung Quốc năm 1998, nhưng khu nhà khách này từng là nơi diễn ra cuộc gặp với các tổng thống Mỹ gồm Barack Obama và George W. Bush trong nhiệm kỳ của họ.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump ở tại Khách sạn Bốn mùa Bắc Kinh - nằm cách Đại sứ quán Mỹ chưa đầy 700m. Trong chuyến thăm năm 2017, ông ở tại khách sạn The St. Regis Beijing.

Nằm trong khu thắng cảnh yên bình Điếu Ngư Đài ở phía tây ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, khu nhà khách rộng 420.000 m2 được đặt tên như hiện nay từ thời nhà Kim, khi Hoàng đế Trương Tông xây dựng đài câu cá tại đây.

Ngày nay, khu này trở thành một kiệt tác của nghệ thuật vườn hoàng cung, với những hàng liễu rủ soi bóng xuống hồ nước rộng 50.000 m2 bao quanh 16 biệt thự mang phong cách riêng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump tham quan khu vườn Điếu Ngư Đài trong chuyến thăm ngày 15/5. (Ảnh: AP)

Điếu Ngư Đài từng chứng kiến nhiều thời khắc quan trọng trong lịch sử ngoại giao hiện đại của Trung Quốc, đón tiếp hơn 1.400 nguyên thủ kể từ khi khu nhà khách chính thức vận hành năm 1959.

Những vị khách đầu tiên được tiếp đón tại đây vào dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với đoàn đại biểu từ các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Triều Tiên, Ba Lan và Hungary…

Lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev từng ở biệt thự số 18 và trồng 1 cây thông vỏ trắng. Tuy nhiên, trong chuyến thăm sau đó, giữa lúc quan hệ Trung - Xô căng thẳng, ông phàn nàn rằng bồn tắm ở đây quá nhỏ.

Biệt thự số 18 cũng từng đón cựu Thủ tướng Nhật Bản Kakuei Tanaka, cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II và cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin.

Ông Putin đã lưu trú tại đây hơn 20 lần. Năm 2009, ông nói với các quan chức Trung Quốc: “Nơi này giống như ngôi nhà thứ hai”.

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Nga Putin diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hữu nghị Trung - Nga, một cột mốc tượng trưng cho liên minh ngày càng gắn bó giữa hai nước trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn.

Đối với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Điếu Ngư Đài gắn với di sản gia đình. Ông nội của ông - cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, từng ở đây hơn 40 lần và cũng là vị khách nước ngoài lưu trú nhiều nhất tại khu nhà khách này.

Khi ông Kim Jong-un thăm Bắc Kinh năm 2018, việc ông ở tại biệt thự số 18 được xem là một sự gợi nhắc mang tính biểu tượng về mối quan hệ truyền đời. Chủ tịch Tập Cận Bình khi ấy nói rằng chính những bức tường của Điếu Ngư Đài đã “chứng kiến sự phát triển của tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên”.

Ngoài các hoạt động ngoại giao, Điếu Ngư Đài còn tổ chức nhiều sự kiện lớn mỗi năm, như Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên, nơi quy tụ các CEO hàng đầu thế giới và giới học giả quốc tế.

Bình Giang
Theo SCMP
#Điếu Ngư Đài #Nhà khách quốc gia #Trung Quốc #Tổng thống Nga #Tổng thống Putin #Quan hệ nga - Trung

