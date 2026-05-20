Ca sĩ Long Nhật trước khi bị bắt

TPO - Trước khi vướng vào vòng lao lý với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Long Nhật từng là giọng ca trữ tình nổi tiếng, song cũng đầy thị phi với loạt scandal tự tạo để gây sự chú ý.

Ngày 20/5, công an TPHCM công bố đã khởi tố, tạm giam ông Đinh Long Nhật (59 tuổi, nghệ danh Long Nhật) để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy .

Nam ca sĩ bị bắt cùng 70 bị can khác trong chiến dịch đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các tội danh liên quan đến ma túy của lực lượng chức năng .

Trước khi đối diện với án kỷ luật của pháp luật, Long Nhật có sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn ba thập kỷ với không ít thăng trầm.

Ca sĩ Long Nhật tại cơ quan công an.

Hành trình âm nhạc hơn 30 năm

Ca sĩ Long Nhật, tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế, trong gia đình có truyền thống văn học nghệ thuật. Cha Long Nhật là nhà thơ, nhà thư pháp Nguyệt Đình . Thời phổ thông, anh theo học tại trường Quốc học Huế .

Gia đình định hướng anh theo con đường sư phạm, niềm đam mê ca hát đã thôi thúc Long Nhật rẽ hướng sang nghệ thuật . Sau khi trượt đại học và có thời gian làm kế toán tại quê nhà, anh tích cực tham gia các phong trào văn nghệ quần chúng và đoạt nhiều giải thưởng không chuyên .

Quyết tâm theo đuổi đam mê, anh bỏ ngành kế toán để chuyển sang đoàn văn công dù đồng lương cát-xê thời điểm đó rất ít ỏi.

Năm 1989, Long Nhật bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp khi thi tuyển và gia nhập đoàn ca nhạc Hải Đăng tại Nha Trang . Ban đầu bị cha phản đối kịch liệt, anh đã nhận được sự ủng hộ ngầm từ mẹ và lời hứa với cha sẽ trở về nếu không thể nổi tiếng sau 2 năm .

Giai đoạn cuối thập niên 1990 là thời kỳ bùng nổ của sân khấu ca nhạc, giúp Long Nhật nhanh chóng trở thành ngôi sao đắt show . Tên tuổi của anh gắn liền với hàng loạt ca khúc trữ tình, quê hương ngọt ngào như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi...

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Long Nhật bất ngờ ngừng ca hát để sang Mỹ định cư và phục hồi sức khỏe . Đến năm 2010, anh trở về Việt Nam tái xuất âm nhạc nhưng đối mặt với sự thay đổi lớn của thị trường. Giai đoạn sau, anh tham gia nhiều show truyền hình và phát hành vài album như Thu vắng, Nỗi niềm..., nhận show nhỏ, lẻ.

Long Nhật là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình khi liên tục xuất hiện tại các cuộc thi ca nhạc bolero, talkshow và đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" cho nhiều sân chơi âm nhạc. Anh từng ngồi ghế nóng tại chương trình Dạ khúc xưa và nay 2023 (mùa 3) và đồng hành cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Đình Văn, NSƯT Thế Hiển, Vân Khánh tại Giọng hát vàng 2022.

Đặc biệt, nam ca sĩ đã có hơn 5 năm gắn bó với Giọng ca vàng bolero Việt Nam. Qua gần 11 mùa tổ chức, anh được đánh giá là giám khảo nhiệt huyết nhất, có công lớn trong việc nâng cao uy tín cuộc thi khi mời được nhiều danh ca hải ngoại về nước chấm giải, tiêu biểu là ca sĩ Hương Lan.

Bước ngoặt lớn đã xảy ra khi Long Nhật chính thức từ chức từ tháng 5/2025. Nam nghệ sĩ quyết định rời khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng giám khảo của cả hai cuộc thi Giọng ca vàng bolero Việt Nam và Tình ca quê hương Việt Nam do Trung tâm Giọng ca vàng Việt Nam tổ chức.

Về đời sống cá nhân, Long Nhật kết hôn với vợ Kim Ngân, người gốc Hải Phòng năm 1999 . Cả hai có với nhau 4 người con .

Nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ vợ luôn là người đồng hành, thấu hiểu và đứng sau bảo vệ anh trước áp lực dư luận . Gia đình bên vợ bộc trực, chân thành và bản thân vợ anh cũng khẳng định không bận tâm đến những lời xì xầm bên ngoài từ ngày đầu gặp gỡ .

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Long Nhật được cho là sở hữu khối tài sản trải dài nhiều tỉnh thành. Tại Huế, anh có căn biệt thự hơn 500 m² mang phong cách cung đình cổ, nội thất gỗ chạm khắc cầu kỳ. Ngoài ra, nam ca sĩ còn sở hữu căn hộ cao cấp tại TPHCM và từng chia sẻ đứng tên một biệt thự ở ngoại thành Hà Nội. Không gian sống của Long Nhật gây chú ý bởi phong cách sang trọng nhưng vẫn gần gũi, nhiều cây xanh và tiểu cảnh. Bên cạnh bất động sản, anh còn sở hữu một số xe phục vụ công việc và sinh hoạt như Toyota Fortuner và Lexus IS 250. Ca sĩ cho biết phần lớn tài sản có sự hỗ trợ từ gia đình, còn thu nhập nghệ sĩ chủ yếu giúp anh duy trì cuộc sống và theo đuổi nghệ thuật.

Những scandal tự tạo

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Long Nhật vướng nhiều thị phi, phần lớn trong số đó do chính anh chủ động tạo ra . Khi trở lại Việt Nam vào năm 2010, nhận thức được quy luật đào thải nhanh chóng của giới giải trí, anh chọn đi "đường tắt" bằng cách mượn scandal để đánh bóng lại tên tuổi .

Long Nhật và vợ.

Long Nhật từng liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông bằng những phát ngôn gây sốc, giả gái, tự tung tin đồn về giới tính và chuyện tình yêu đồng giới . Anh từng vướng ồn ào bị nghi ngờ lấy vợ làm "bình phong" để che giấu xu hướng tính dục .

Ngay từ khi mới gặp nhau, vợ anh cũng từng chê chồng trông không nam tính, giống như "cọng bún thiu" . Bản thân nam ca sĩ thừa nhận mình có nhiều nét điệu đà, thích ăn diện giống con gái .

Sau khi anh kết hôn, dư luận vẫn không ngớt đàm tiếu rằng đây chỉ là màn kịch làm màu và cả hai sẽ sớm ly dị .

Để duy trì độ phủ sóng trên các mặt báo, Long Nhật đã tự xây dựng kịch bản hẹn hò đồng giới với những cái tên như Vương Bảo Tuấn, Công Dũng, hay Minh Ly . Anh tự tạo ra các câu chuyện như được người tình đồng giới tặng nhà, tặng xe .

﻿

Thậm chí, nam ca sĩ còn trực tiếp can thiệp vào các vụ ồn ào của đồng nghiệp, cãi nhau tay đôi với các nghệ sĩ khác trên truyền thông, trong đó có Phương Thanh và Siu Black . Những hành vi này khiến anh bị gán danh xưng "bà tám showbiz" .

Việc tạo thị phi giúp cái tên Long Nhật xuất hiện rầm rộ và thu hút khán giả tập trung vào các sản phẩm âm nhạc của mình, nam ca sĩ sau đó thừa nhận bản thân đã phải trả giá . Anh chia sẻ việc sa đà vào scandal khiến đầu óc trống rỗng, lòng không thanh thản dù có giành phần thắng trong các cuộc tranh luận .

Long Nhật cho biết anh đã quyết định từ bỏ danh xưng "bà tám showbiz" cùng các chiêu trò tạo scandal để tập trung quay lại làm nghề, đưa ra lời khuyên cho các nghệ sĩ trẻ không nên bước theo con đường này .

​