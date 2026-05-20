Ca sĩ Long Nhật trước khi bị bắt

Ngày 20/5, công an TPHCM công bố đã khởi tố, tạm giam ông Đinh Long Nhật (59 tuổi, nghệ danh Long Nhật) để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Nam ca sĩ bị bắt cùng 70 bị can khác trong chiến dịch đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các tội danh liên quan đến ma túy của lực lượng chức năng
Trước khi đối diện với án kỷ luật của pháp luật, Long Nhật có sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn ba thập kỷ với không ít thăng trầm.
Hành trình âm nhạc hơn 30 năm
Ca sĩ Long Nhật, tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế, trong gia đình có truyền thống văn học nghệ thuật. Cha Long Nhật là nhà thơ, nhà thư pháp Nguyệt Đình
Gia đình định hướng anh theo con đường sư phạm, niềm đam mê ca hát đã thôi thúc Long Nhật rẽ hướng sang nghệ thuật
Quyết tâm theo đuổi đam mê, anh bỏ ngành kế toán để chuyển sang đoàn văn công dù đồng lương cát-xê thời điểm đó rất ít ỏi.
Năm 1989, Long Nhật bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp khi thi tuyển và gia nhập đoàn ca nhạc Hải Đăng tại Nha Trang
Giai đoạn cuối thập niên 1990 là thời kỳ bùng nổ của sân khấu ca nhạc, giúp Long Nhật nhanh chóng trở thành ngôi sao đắt show
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Long Nhật bất ngờ ngừng ca hát để sang Mỹ định cư và phục hồi sức khỏe
Long Nhật là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình khi liên tục xuất hiện tại các cuộc thi ca nhạc bolero, talkshow và đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" cho nhiều sân chơi âm nhạc. Anh từng ngồi ghế nóng tại chương trình Dạ khúc xưa và nay 2023 (mùa 3) và đồng hành cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Đình Văn, NSƯT Thế Hiển, Vân Khánh tại Giọng hát vàng 2022.
Đặc biệt, nam ca sĩ đã có hơn 5 năm gắn bó với Giọng ca vàng bolero Việt Nam. Qua gần 11 mùa tổ chức, anh được đánh giá là giám khảo nhiệt huyết nhất, có công lớn trong việc nâng cao uy tín cuộc thi khi mời được nhiều danh ca hải ngoại về nước chấm giải, tiêu biểu là ca sĩ Hương Lan.
Bước ngoặt lớn đã xảy ra khi Long Nhật chính thức từ chức từ tháng 5/2025. Nam nghệ sĩ quyết định rời khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng giám khảo của cả hai cuộc thi Giọng ca vàng bolero Việt Nam và Tình ca quê hương Việt Nam do Trung tâm Giọng ca vàng Việt Nam tổ chức.
Về đời sống cá nhân, Long Nhật kết hôn với vợ Kim Ngân, người gốc Hải Phòng năm 1999
Nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ vợ luôn là người đồng hành, thấu hiểu và đứng sau bảo vệ anh trước áp lực dư luận
Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Long Nhật được cho là sở hữu khối tài sản trải dài nhiều tỉnh thành. Tại Huế, anh có căn biệt thự hơn 500 m² mang phong cách cung đình cổ, nội thất gỗ chạm khắc cầu kỳ. Ngoài ra, nam ca sĩ còn sở hữu căn hộ cao cấp tại TPHCM và từng chia sẻ đứng tên một biệt thự ở ngoại thành Hà Nội. Không gian sống của Long Nhật gây chú ý bởi phong cách sang trọng nhưng vẫn gần gũi, nhiều cây xanh và tiểu cảnh. Bên cạnh bất động sản, anh còn sở hữu một số xe phục vụ công việc và sinh hoạt như Toyota Fortuner và Lexus IS 250. Ca sĩ cho biết phần lớn tài sản có sự hỗ trợ từ gia đình, còn thu nhập nghệ sĩ chủ yếu giúp anh duy trì cuộc sống và theo đuổi nghệ thuật.
Những scandal tự tạo
Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Long Nhật vướng nhiều thị phi, phần lớn trong số đó do chính anh chủ động tạo ra
Long Nhật từng liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông bằng những phát ngôn gây sốc, giả gái, tự tung tin đồn về giới tính và chuyện tình yêu đồng giới
Ngay từ khi mới gặp nhau, vợ anh cũng từng chê chồng trông không nam tính, giống như "cọng bún thiu"
Sau khi anh kết hôn, dư luận vẫn không ngớt đàm tiếu rằng đây chỉ là màn kịch làm màu và cả hai sẽ sớm ly dị
Để duy trì độ phủ sóng trên các mặt báo, Long Nhật đã tự xây dựng kịch bản hẹn hò đồng giới với những cái tên như Vương Bảo Tuấn, Công Dũng, hay Minh Ly
Thậm chí, nam ca sĩ còn trực tiếp can thiệp vào các vụ ồn ào của đồng nghiệp, cãi nhau tay đôi với các nghệ sĩ khác trên truyền thông, trong đó có Phương Thanh và Siu Black
Việc tạo thị phi giúp cái tên Long Nhật xuất hiện rầm rộ và thu hút khán giả tập trung vào các sản phẩm âm nhạc của mình, nam ca sĩ sau đó thừa nhận bản thân đã phải trả giá
Long Nhật cho biết anh đã quyết định từ bỏ danh xưng "bà tám showbiz" cùng các chiêu trò tạo scandal để tập trung quay lại làm nghề, đưa ra lời khuyên cho các nghệ sĩ trẻ không nên bước theo con đường này