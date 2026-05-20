Thần tượng một thời bị bắt

TPO - Sơn Ngọc Minh từng được đông đảo khán giả yêu thích khi hoạt động trong nhóm V.Music. Hơn 10 năm qua, nam ca sĩ mất tích khỏi thị trường trước khi bị bắt vì liên quan ma túy vào sáng 20/1.

Thông tin Sơn Ngọc Minh và Long Nhật bị khởi tố do liên quan ma túy gây rúng động làng giải trí sáng 20/1. Trong đó, Sơn Ngọc Minh gây chú ý vì đã từng là hiện tượng mạng, có một giai đoạn ngắn cùng nhóm nhạc V.Music tỏa sáng trên thị trường nhạc Việt.

V.Music nổi lên ở giai đoạn 2010-2013. Đội hình ban đầu của nhóm có 4 thành viên gồm Phạm Hồ Anh, Trần Ngọc Khanh, Lê Thiên Bảo và Sơn Ngọc Minh. Lúc bấy giờ, mô hình nhóm nhạc bắt đầu thoái trào ở thị trường Việt. V.Music khởi đầu thành công nhờ sự nâng đỡ của Hồ Ngọc Hà. Sau đó, khán giả chú ý V.Music với một số điểm nổi trội như 4 thành viên đều có ngoại hình sáng và hát màu nhạc dễ nghe, dễ nhớ.



Sơn Ngọc Minh thời còn nổi tiếng và hình ảnh mới nhất bị bắt.

Sơn Ngọc Minh được chú ý nhiều hơn tất cả trong 4 thành viên. Anh có ngoại hình sáng nhất, hoạt động mạng xã hội hiệu quả nhất.

V.Music từng gây sốt thị trường với 2 ca khúc Xinh tươi Việt Nam và Quê hương tôi. Nhóm gặp biến cố vì sân khấu live ở chương trình Bài hát yêu thích. Sau màn hát live thảm họa Xinh tươi Việt Nam, V.Music hứng đủ chỉ trích từ cộng đồng mạng, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của nhóm vì không gượng dậy nổi.

Khi V.Music tan rã, các thành viên gần như mất hút trên đường đua âm nhạc. Sơn Ngọc Minh từng có thời điểm thử sức trong vai trò ca sĩ solo nhưng không thành công vì giọng hát hạn chế. Cho đến nay, anh vẫn được nhắc tới với danh xưng ca sĩ nhưng chưa có nổi một bản hit cho sự nghiệp.

Sau nhiều năm, cái tên Sơn Ngọc Minh mới xuất hiện trở lại. Nhiều khán giả ngỡ ngàng vì ngoại hình thay đổi của nam ca sĩ. Thần tượng ngày nào của giới trẻ giờ đã "sa lưới" vì đường dây ma túy quy mô lớn.