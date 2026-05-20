Danh tính nam ca sĩ bị bắt cùng Long Nhật

TPO - Thông tin ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan vụ án ma túy đang thu hút sự chú ý của dư luận. Trước khi vướng vòng lao lý, nam ca sĩ sinh năm 1990 được biết đến là thành viên nhóm nhạc V.Music, đồng thời nhiều lần gây chú ý bởi biến động trong sự nghiệp, đời tư và các phát ngôn trên mạng xã hội.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Sơn Ngọc Minh và ca sĩ Long Nhật để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” trong chuyên án ma túy quy mô lớn vừa bị triệt phá trên địa bàn thành phố.

Sau khi thông tin khởi tố được công bố, trang cá nhân của Sơn Ngọc Minh trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Dưới nhiều bài đăng cũ của nam ca sĩ xuất hiện hàng loạt bình luận chỉ trích, công kích từ cư dân mạng.

Không ít tài khoản để lại bình luận gay gắt, nhắc lại những ồn ào đời tư của Sơn Ngọc Minh trong quá khứ, đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi nam ca sĩ bị bắt trong chuyên án ma túy. Một số người còn chia sẻ lại hình ảnh Sơn Ngọc Minh thời còn hoạt động trong nhóm V.Music để so với hiện tại.

Sự nghiệp chật vật sau khi rời V.Music

Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990 tại Cần Thơ. Trước khi tham gia hoạt động trong vai trò ca sĩ, anh thi đỗ Đại học Kiến trúc TPHCM. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nam ca sĩ phải tạm dừng việc học để tìm đường mưu sinh.

Trong một lần chia sẻ trên sóng truyền hình, Sơn Ngọc Minh cho biết việc không thể tiếp tục con đường đại học khiến anh rơi vào giai đoạn mất phương hướng. Cơ duyên đến tình cờ khi anh nhận được lời mời tham gia casting thành viên nhóm nhạc.

Từ sinh viên tỉnh phải bỏ học vì không có nhiều điều kiện kinh tế, Sơn Ngọc Minh bước vào thị trường giải trí trong vai trò ca sĩ thần tượng. Anh được chú ý nhờ ngoại hình thư sinh, phong cách nhẹ nhàng và hình ảnh phù hợp với dòng nhạc trẻ thời điểm đầu những năm 2010.

Sơn Ngọc Minh từng là gương mặt đắt show bìa tạp chí thời còn là thành viên nhóm V.Music.

Tên tuổi Sơn Ngọc Minh được khán giả biết đến rộng rãi khi hoạt động cùng nhóm V.Music. Đây là một trong những boyband nổi bật của Vpop giai đoạn đó với lượng khán giả trẻ đông đảo. Nhóm ghi dấu qua các ca khúc như Xinh tươi Việt Nam, Cuộc sống muôn màu, Muộn màng…

Thời điểm V.Music hoạt động mạnh, nhóm liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sân khấu ca nhạc dành cho giới trẻ và có lịch diễn dày đặc tại nhiều tỉnh thành. Sơn Ngọc Minh khi ấy được xem là thành viên phụ trách hình ảnh của nhóm nhờ vẻ ngoài sáng sân khấu.

Sự nổi tiếng của V.Music không kéo dài quá lâu. Năm 2014, nhóm tuyên bố tan rã sau khoảng 4 năm hoạt động. Sự kiện ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của các thành viên, trong đó có Sơn Ngọc Minh.

Sau khi tách nhóm, nam ca sĩ theo đuổi con đường hoạt động solo. Anh phát hành album Only You, tham gia game show, làm MC, thử sức ở lĩnh vực phim ảnh và góp mặt trong một số chương trình truyền hình. Dù duy trì hoạt động nghệ thuật, Sơn Ngọc Minh không tạo được dấu ấn rõ rệt như thời còn hoạt động cùng V.Music.

Tên tuổi anh dần ít xuất hiện trên truyền thông. Những sản phẩm âm nhạc sau đó không đủ tạo sức bật để giúp nam ca sĩ lấy lại vị trí trong showbiz. Trong khi nhiều gương mặt trẻ nổi lên mạnh mẽ trên thị trường nhạc Việt, Sơn Ngọc Minh ngày càng mờ nhạt.

Không chỉ ca hát, nam ca sĩ từng tham gia một số cuộc thi người mẫu và chương trình giải trí. Năm 2019, anh tham gia cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam ở bảng Quý ông và nhận danh hiệu Gương mặt Đại sứ 2. Tuy nhiên, hoạt động này không tạo bước ngoặt đáng kể cho sự nghiệp.

Sau thời gian hoạt động chật vật, có thời điểm Sơn Ngọc Minh được nhắc đến vì phát ngôn đời tư, chia sẻ tâm lý tiêu cực và ồn ào tình cảm trên mạng xã hội. Nhiều lần, nam ca sĩ chia sẻ anh rơi vào trạng thái thất thường sau khi sự nghiệp đi xuống, hụt hẫng vì không được khán giả quan tâm như trước.

“Khi nổi tiếng rồi rơi xuống, cảm giác đó rất khủng khiếp”, Sơn Ngọc Minh từng chia sẻ.

Liên tiếp gây tranh cãi vì đời tư, phát ngôn tiêu cực

Những năm gần đây, nam ca sĩ gần như vắng bóng khỏi các sân khấu lớn. Anh chủ yếu tham gia một số sự kiện nhỏ, livestream giao lưu với người hâm mộ và duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Không ít lần Sơn Ngọc Minh trở thành tâm điểm bàn tán vì chuyện liên quan đời tư, giới tính và tâm lý cá nhân.

Năm 2017, nam ca sĩ xuất hiện trong chương trình Người kết nối, chia sẻ về quãng thời gian khủng hoảng tài chính. Anh cho biết từng có lúc trong túi chỉ còn đúng 25.000 đồng.

“Tôi sống ở TPHCM một mình, ở trong căn phòng với bốn bức tường. Ngày nào cũng như vậy nên tôi rất sợ”, Sơn Ngọc Minh nói.

Nam ca sĩ cũng chia sẻ câu chuyện bác sĩ chẩn đoán nghi mắc bệnh ung thư vòm họng. "Tôi không dám nói với gia đình vì sợ mẹ lo. Tôi cũng không dám đi kiểm tra tiếp vì sợ không có tiền chữa”, anh chia sẻ.

Cũng trong năm 2017, Sơn Ngọc Minh vướng tin yêu ca sĩ Erik. Trước phản ứng của dư luận, nam ca sĩ phủ nhận chuyện tình cảm và cho biết cả hai chỉ là bạn thân.

Đến cuối năm 2019, Sơn Ngọc Minh đăng tải bài viết dài có tiêu đề “Nghèo thì đừng yêu”, trong đó nhắc đến việc bị tổn thương trong một mối quan hệ tình cảm.

Nam ca sĩ viết rằng bản thân từng hết lòng giúp đỡ đối phương nhưng sau khi người kia nổi tiếng thì bị bỏ rơi.

“Tôi đem hết mối quan hệ của mình để giúp họ. Đến khi nổi tiếng, họ lại bỏ tôi”, Sơn Ngọc Minh chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau khi rời V.Music, Sơn Ngọc Minh tụt dốc sự nghiệp, ồn ào trên mạng xã hội.

Loạt bài đăng này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng nam ca sĩ đang cố tình khơi lại chuyện cũ để gây chú ý khi sự nghiệp xuống dốc. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác nhận định Sơn Ngọc Minh đang thực sự rơi vào trạng thái bất ổn tâm lý.

Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục đăng tải nhiều trạng thái tiêu cực liên quan đến chuyện tự tử và cảm giác cô đơn. “Tôi cho rằng ai cũng từng nghĩ tới cái chết nhưng không phải ai cũng dám đối mặt”, Sơn Ngọc Minh viết.

Nam ca sĩ cũng từng chia sẻ bản thân mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Anh thường xuyên trải qua trạng thái cảm xúc thay đổi cực đoan, từ vui vẻ sang buồn bã chỉ trong thời gian ngắn. Suốt thời gian gặp trạng thái bất ổn tâm lý, anh thường đăng các dòng trạng thái đầy ẩn ý về sự cô đơn, áp lực và cảm giác bị bỏ rơi trong showbiz.

Những chia sẻ bất ổn tâm lý khiến Sơn Ngọc Minh trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn giải trí. Từ một ca sĩ từng được biết đến qua hình ảnh thư sinh của V.Music, anh dần gắn với các câu chuyện đời tư nhiều hơn âm nhạc.

Những năm gần đây, nam ca sĩ ít xuất hiện trên truyền thông. Việc Sơn Ngọc Minh bị bắt trong chuyên án ma túy lần này khiến cái tên của anh trở thành tâm điểm dư luận.

Khán giả thất vọng khi một nghệ sĩ từng có chỗ đứng lại vướng lao lý. Một số cư dân mạng cho rằng những dấu hiệu bất ổn trong đời sống cá nhân của Sơn Ngọc Minh đã xuất hiện từ nhiều năm trước thông qua các phát ngôn và trạng thái tiêu cực.