Chủ tịch DatVietVAC: 'Chúng tôi không chạy theo xu thế, xu thế đang thay đổi theo chúng tôi'

TPO - Khi TPHCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực Đông Nam Á, nhiều doanh nghiệp tư nhân bắt đầu tìm cách biến sức mạnh mềm thành mô hình kinh doanh cụ thể. Thỏa thuận hợp tác chiến lược kéo dài 7 năm giữa DatVietVAC và Saigontourist Group được xem là một bước đi theo hướng đó.

Không chỉ dừng ở việc tổ chức sự kiện hay khai thác du lịch đơn thuần, hai doanh nghiệp định hướng xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa công nghệ truyền thông giải trí, du lịch, lưu trú và trải nghiệm văn hóa.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang được xác định là một động lực tăng trưởng mới của kinh tế TPHCM, sự kết hợp này cho thấy xu hướng các doanh nghiệp lớn bắt đầu dịch chuyển sang mô hình hợp tác liên ngành để mở rộng giá trị khai thác văn hóa Việt Nam.

Cuộc đua mới của ngành công nghiệp văn hóa toàn cầu

Mở đầu buổi làm việc, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC - dành phần lớn thời lượng để nói về bức tranh rộng hơn cho sự chuyển dịch của ngành công nghiệp văn hóa toàn cầu, đi kèm là cơ hội của Việt Nam trong cuộc đua xây dựng sức mạnh mềm bằng văn hóa, giải trí và sáng tạo nội dung.

Ông Thành cho biết thế giới đang bước vào giai đoạn công nghệ giải trí không còn chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đơn thuần, mà đã trở thành ngành kinh tế khổng lồ vận hành bằng IP, fandom, dữ liệu người dùng và trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng.

Những tập đoàn giải trí lớn như Disney, Warner Bros. hay Universal không chỉ bán phim ảnh, âm nhạc hay show diễn, mà đang xây dựng cả đế chế trải nghiệm, nơi nội dung được mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, lưu trú, thương mại và tiêu dùng văn hóa.

Ông gọi đó là “the convergence of entertainment tech and hospitality” - sự hội tụ giữa công nghệ giải trí và ngành du lịch, lưu trú trải nghiệm. Trong mô hình này, hạ tầng vật lý không còn là yếu tố trung tâm. Điều cốt lõi nằm ở khả năng tạo ra nội dung, xây dựng IP và hình thành cộng đồng người hâm mộ đủ lớn để biến văn hóa thành giá trị kinh tế dài hạn.

“Khi các tập đoàn hàng đầu như Disney hay Warner Bros. kiến tạo những đế chế di sản, họ hiểu rằng hạ tầng chỉ là dung mạo, còn nội dung mới là linh hồn”, ông Thành nói.

Theo lãnh đạo DatVietVAC, ngành công nghiệp giải trí thế giới hiện đã vượt xa những biểu cảm nghệ thuật đơn thuần. Đây là lĩnh vực đại diện cho năng lực tạo ra giá trị kinh tế thông qua sáng tạo nguyên bản, tạo tác IP và phát triển chuỗi giá trị tích hợp có khả năng xuất khẩu toàn cầu.

Trong dòng chảy đó, Việt Nam đang đứng trước cơ hội hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa riêng, đặc biệt khi Nhà nước thời gian gần đây liên tục thúc đẩy các chính sách phát triển công nghiệp sáng tạo, bảo vệ bản quyền và chuyển hóa sức mạnh mềm thành động lực kinh tế thực.

Ông nhắc tới việc DatVietVAC được giao tham gia xây dựng đề án công nghiệp văn hóa cho TPHCM như một dấu hiệu cho thấy lĩnh vực này đang được nhìn nhận nghiêm túc hơn trong chiến lược phát triển kinh tế đô thị. TPHCM tiếp tục là địa phương “dẫn dắt” khi đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Với góc nhìn của người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành văn hóa, ông Thành nhiều lần nhắc đến khái niệm “V Style”, “V Culture” như nỗ lực xây dựng hệ quy chiếu văn hóa đại chúng mới cho Việt Nam. Sau hơn 30 năm phát triển, DatVietVAC không chỉ tham gia sản xuất nội dung hay tổ chức giải trí, mà đang hướng tới việc hình thành các sản phẩm văn hóa có khả năng tạo sức ảnh hưởng lâu dài.

“Chúng tôi không chạy theo xu thế, xu thế đang thay đổi theo chúng tôi”, ông nói khi nhắc lại hành trình từ việc định hình văn hóa thần tượng bản địa cho tới tổ chức các mega concert quy mô lớn.

Nhìn rộng hơn, ngành giải trí thế giới đang cạnh tranh không còn chỉ là lượng khán giả hay doanh thu phòng vé, mà là khả năng tạo ra những hệ sinh thái văn hóa đủ sức giữ chân công chúng trong thời gian dài. Trong mô hình đó, người dùng không chỉ mua vé xem một chương trình, mà bước vào cả chuỗi trải nghiệm xoay quanh nghệ sĩ, nội dung và cộng đồng người hâm mộ.

Trong cách nhìn của lãnh đạo DatVietVAC, “V Culture” sẽ không chỉ dừng ở âm nhạc hay giải trí, mà là “trải nghiệm tiêu dùng đa giác quan, đa nền tảng và đa tầng liên ngành”. Tức là khán giả không chỉ nghe nhạc, xem concert hay theo dõi nghệ sĩ, mà bước vào toàn bộ hệ sinh thái tiêu dùng xoay quanh nền văn hóa đó.

Đây cũng là điểm mà ông Thành gọi là “experience economy” - nền kinh tế trải nghiệm. Ở giai đoạn mới của công nghiệp văn hóa, giá trị không nằm ở một sản phẩm đơn lẻ mà ở khả năng giữ chân người dùng trong hệ sinh thái càng lâu càng tốt, từ nội dung số, concert, fan meeting cho tới du lịch, lưu trú và các điểm chạm tiêu dùng ngoài đời thực.

“Hàng triệu khán giả bước vào hệ sinh thái này không phải để xem. Họ đến để sống trong nền văn hóa đó”, ông nói.

Đây cũng là lý do các ngành công nghiệp văn hóa lớn trên thế giới đang mở rộng rất mạnh sang du lịch, bán lẻ, lưu trú và trải nghiệm thực tế. Một bộ phim, concert hay IP âm nhạc thành công hiện có thể kéo theo cả chuỗi giá trị phía sau, từ khách sạn, trung tâm thương mại, sản phẩm lưu niệm cho tới các hoạt động tương tác cộng đồng.

DatVietVAC đang tạo cơn sốt cho ngành công nghiệp biểu diễn với Anh trai say hi.

Những mô hình như “music tourism”, “experience tourism” hay “fan economy” đang trở thành xu hướng lớn của thế giới, khi ngành giải trí bắt đầu chi phối cả hành vi du lịch và tiêu dùng. Một concert không còn chỉ là sự kiện kéo dài vài giờ, mà có thể tạo ra chuỗi giá trị nhiều ngày, nhiều điểm chạm, từ khách sạn, nhà hàng, mua sắm cho tới các hoạt động tương tác văn hóa.

Nhà sáng lập DatVietVAC dẫn lại quan điểm của các chuyên gia tại Universal rằng: “More than a room, it’s the next chapter of the story” - một căn phòng không chỉ là nơi lưu trú, mà là chương tiếp theo của trải nghiệm văn hóa mà khán giả vừa tham gia. Theo ông, đây cũng là định nghĩa rõ nhất cho “music tourism” hay “experience tourism” mà Việt Nam đang bắt đầu hướng tới.

Ông cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội tham gia sâu hơn vào xu hướng này nếu có thể tạo ra các IP văn hóa đủ mạnh, cộng đồng người hâm mộ đủ lớn và những hệ sinh thái đủ khả năng chuyển hóa sự quan tâm của công chúng thành giá trị kinh tế.

“Chúng ta chiếm lĩnh thời gian, tâm trí và mở ví người tiêu dùng”, ông Thành nói khi đề cập tới khả năng cộng hưởng giữa nội dung văn hóa, công nghệ giải trí và các mô hình trải nghiệm ngoài đời thực. Giá trị lớn nhất của công nghiệp văn hóa không nằm ở một sản phẩm riêng lẻ, mà nằm ở khả năng kéo dài vòng đời tiêu dùng của khán giả trong toàn bộ hệ sinh thái.

Trong bối cảnh đó, sự kết hợp giữa các doanh nghiệp nội dung, công nghệ giải trí và hạ tầng du lịch được xem là bước đi tất yếu. Đây không đơn thuần là “một ván bài thương mại”, mà là nỗ lực xây dựng những hệ sinh thái văn hóa có khả năng tồn tại lâu dài và mở rộng ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Kết lại quan điểm về dòng chảy của công nghiệp văn hóa, ông Đinh Bá Thành nhắc lại quan điểm “việc vĩ đại tạo ra doanh nghiệp vĩ đại” của nguyên Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trong thư chúc mừng 30 năm DatVietVAC. Khi doanh nghiệp gắn mình với “sứ mệnh quốc gia”, công nghiệp văn hóa sẽ không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn trở thành một phần trong chiến lược xây dựng vị thế văn hóa Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

“Cuộc hợp lực hôm nay vượt xa mọi toan tính ngắn hạn. Nó được xây dựng trên khát vọng chung, kiến thiết nên những hệ sinh thái vĩ đại và để lại những giá trị vĩnh cửu cho người Việt”, ông nhấn mạnh.

Hiện thực hóa bằng các mô hình trải nghiệm

Tại lễ ký kết ngày 18/5 ở TPHCM, hai doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển nhiều mô hình hợp tác trọng điểm tại TPHCM, trong đó có dự án Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số.

Các hạng mục được hai bên định hướng triển khai gồm hệ thống màn hình LED, trung tâm triển lãm sự kiện, không gian biểu diễn nghệ thuật - âm nhạc, bảo tàng nghệ sĩ cùng các điểm chạm văn hóa đặt tại hệ thống địa điểm thuộc DatVietVAC và Saigontourist Group.

Hai bên cũng lên kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động lễ hội, hòa nhạc, fan meeting, đường hoa Tết cùng nhiều chương trình văn hóa - giải trí quy mô lớn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group (trái) và ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch DatVietVAC

Trong mô hình hợp tác này, Saigontourist Group đóng vai trò cung cấp hạ tầng lưu trú, địa điểm tổ chức và mạng lưới dịch vụ du lịch trải dài trên cả nước. DatVietVAC phát triển nội dung, vận hành hệ sinh thái nghệ sĩ, fandom và các hoạt động giải trí đa nền tảng.

Sự kết hợp này được kỳ vọng mở rộng các mô hình như “concert tourism” (du lịch gắn với sự kiện âm nhạc), “experiential entertainment” (giải trí trải nghiệm) hay “fan economy” (kinh tế người hâm mộ) - những xu hướng đang phát triển mạnh ở nhiều thị trường quốc tế.

Một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều tại lễ ký kết là việc “một căn phòng khách sạn không chỉ là nơi để ngủ mà trở thành chương tiếp theo của một câu chuyện văn hóa”. Theo DatVietVAC, đây là cách doanh nghiệp hình dung về mô hình kết nối giữa du lịch và công nghệ giải trí trong thời gian tới.

Thông qua hợp tác, DatVietVAC kỳ vọng có thêm nền tảng để mở rộng hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí vận hành dựa trên IP, đồng thời kết nối với nhiều lĩnh vực kinh tế khác để hình thành các mô hình tăng trưởng mới.

Năng lực sáng tạo nội dung và sức ảnh hưởng văn hóa của DatVietVAC có thể góp phần làm mới trải nghiệm du lịch - dịch vụ, đồng thời giúp hệ thống khách sạn, trung tâm hội nghị và điểm đến tiếp cận gần hơn với nhóm khách hàng trẻ.

Thỏa thuận hợp tác kéo dài 7 năm được xem là khoảng thời gian đủ dài để hai bên triển khai các dự án quy mô lớn và thử nghiệm nhiều mô hình kết nối mới giữa công nghiệp văn hóa, du lịch và công nghệ giải trí.

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa dần trở thành động lực tăng trưởng mới của kinh tế TPHCM, sự ký kết cho thấy xu hướng các doanh nghiệp không chỉ khai thác văn hóa như hoạt động truyền thông hay quảng bá hình ảnh, mà đang hướng tới việc chuyển hóa văn hóa thành hệ sinh thái trải nghiệm và giá trị kinh tế dài hạn.

