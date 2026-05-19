'Sáng mãi tên Người': Dấu ấn nghệ thuật và chiều sâu chính luận

Theo kế hoạch, tối 19/5/2026, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người” sẽ diễn ra trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, chương trình được kỳ vọng không chỉ là một đêm nghệ thuật tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là hành trình cảm xúc tái hiện lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển dân tộc. Chương trình hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Điểm nổi bật của “Sáng mãi tên Người” nằm ở cách kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật trong cùng một cấu trúc chương trình: âm nhạc, hoạt cảnh sân khấu, hợp xướng, phóng sự, giao lưu nhân chứng lịch sử và trình chiếu hình ảnh hiện đại.

Theo bật mí, ê-kíp dàn dựng lựa chọn thủ pháp sân khấu hóa giàu tính biểu tượng với “Hành trình ánh sáng”. Trong không gian tối, ánh đèn dầu nhỏ bé xuất hiện giữa tiếng sóng và tiếng bước chân như biểu tượng cho hành trình tìm đường cứu nước của dân tộc. Từ ánh sáng nhỏ ấy, toàn bộ sân khấu mở rộng bằng công nghệ mapping LED, tạo nên mạch liên tưởng xuyên suốt về ánh sáng lý tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang đến cho dân tộc Việt Nam.

Không gian âm nhạc của chương trình được xây dựng theo hướng sử thi nhưng vẫn giàu cảm xúc đời thường. Khán giả sẽ bắt gặp hình ảnh quê hương xứ Nghệ qua “Từ làng Sen”, nỗi nhớ thương tha thiết trong “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, tinh thần khát vọng và niềm tin cách mạng trong “Dấu chân phía trước”, “Khát vọng” và “Đường chúng ta đi”.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chiều sâu chính luận được thể hiện rõ nét trong Phần II – “Ánh sáng dẫn đường”. Phóng sự “Cờ Đảng bằng máu trong chốn lao tù” cùng phần giao lưu với cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa sẽ mang đến những câu chuyện chân thực về lòng trung kiên, niềm tin son sắt với Đảng và Bác Hồ.

Chương trình còn quy tụ lực lượng nghệ sĩ đông đảo và đa dạng thế hệ. NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, Anh Thơ, Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Bách cùng các nhóm nghệ sĩ trẻ và Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ cùng tạo nên không gian nghệ thuật vừa trang trọng, vừa gần gũi.

Khép lại bằng những ca khúc mang tinh thần thời đại như “Yêu nụ cười Việt Nam”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Đất nước vươn mình”, chương trình gửi gắm thông điệp về trách nhiệm tiếp nối của các thế hệ hôm nay trong công cuộc dựng xây đất nước.

“Sáng mãi tên Người” vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật nhân dịp 19/5 mà còn là hoạt động văn hóa có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới.