Pháo hoa rực sáng trên quê hương Bác đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen

TPO - Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, Nghệ An), Lễ hội Làng Sen năm 2026 khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn pháo hoa rực rỡ, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Video đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen 2026 với màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời quê hương Bác Hồ.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh Lễ hội Làng Sen là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây không chỉ là ngày hội truyền thống để nhân dân hát về Bác Hồ, về Đảng, về quê hương, đất nước, mà còn là dịp tôn vinh và khẳng định sức sống bền bỉ của những giá trị văn hóa mang dấu ấn thời đại Hồ Chí Minh.

Từ năm 1981, phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan Tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan Tiếng hát Làng Sen được nâng tầm thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh tổ chức thường niên và quy mô toàn quốc 5 năm một lần vào dịp sinh nhật Bác.

Qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Làng Sen đã trở thành điểm hẹn văn hóa giàu ý nghĩa, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh, kiều bào ở nước ngoài cùng du khách quốc tế tham gia, hưởng ứng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết lễ hội là dịp để các tầng lớp nhân dân bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một biểu tượng sáng ngời trong những trang sử vàng của lịch sử và văn hoá Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để bạn bè trong nước và quốc tế hiểu thêm về quê hương xứ Nghệ - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, đã sinh ra nhiều bậc hiền tài, cội nguồn hình thành nên nhân cách, văn hóa Hồ Chí Minh, về con người Nghệ An thân thiện, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - trao Huân chương Lao động Hạng Nhất và tặng hoa chúc mừng Khu Di tích Kim Liên.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự phối hợp biểu diễn của đoàn nghệ thuật đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Nghệ An.

Lễ hội Làng Sen năm nay càng thêm ý nghĩa khi Khu di tích Kim Liên vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận là Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định giá trị điểm đến và sự phát triển mới về văn hóa - du lịch trên quê hương Bác.

Khép lại đêm khai mạc là màn pháo hoa tầm cao kéo dài hơn 15 phút, rực sáng bầu trời quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng nghìn người dân và du khách đã cùng chiêm ngưỡng những chùm pháo hoa lung linh, hòa chung không khí thiêng liêng, xúc động trong dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.

Đêm khai mạc có mưa nhưng hàng nghìn khán giả vẫn đội mưa đến để theo dõi chương trình.

