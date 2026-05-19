Cụ ông 81 tuổi hàng chục năm miệt mài sưu tầm hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ

TPO - Hơn nửa thế kỷ qua, ông Nguyễn Văn Dưỡng ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài sưu tầm, lưu giữ gần 1.000 hình ảnh, bài báo, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh như một cách bày tỏ lòng kính yêu đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Hơn nửa thế kỷ lưu giữ hình ảnh Bác Hồ

Ở tuổi 81, khi nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, ông Nguyễn Văn Dưỡng (SN 1945, trú thôn 7, xã Hương Sơn) vẫn lặng lẽ dành thời gian mỗi ngày cho công việc sưu tầm và lưu giữ những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ông, đó không đơn thuần là niềm đam mê, mà còn là cách để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Trong căn nhà giản dị, gần 1.000 bài báo, bức ảnh, cuốn sách, tập thơ… viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ được ông Dưỡng cẩn thận gìn giữ cẩn thận. Ông Dưỡng chia sẻ, đó là “tài sản lớn nhất” của cuộc đời mình.

Đặc biệt, điều thu hút ánh nhìn là dòng chữ được ông Dưỡng treo trang trọng trên tường nhà: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hình ảnh của Bác được sưu tầm trên sách báo, xin phép được trưng bày để chúng ta mãi nhớ về Người, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phía dưới dòng chữ ấy là hàng chục tập tư liệu bao gồm sách báo, được cắt ghép công phu, sắp xếp ngay ngắn theo từng chủ đề, từng giai đoạn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Mỗi trang báo, mỗi bức ảnh đều được ông cẩn thận bọc nilon để gìn giữ theo thời gian.

Những hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ được ông Dưỡng sưu tầm, lưu giữ tại nhà riêng.

“Tôi làm thành từng tập như báo tường, mỗi tuần lại thay một tập để treo lên ngắm nhìn, nhớ về Bác. Và khi vào trong nhà ai cũng có thể đọc được, xem được các tư liệu về bác Hồ”, ông Dưỡng nói.

Ông Dưỡng cho biết từ năm 1969, khi đọc những bài báo, xem bức ảnh viết về Bác sau ngày Người đi xa, ông bắt đầu có ý thức lưu giữ lại từng tư liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sau khi về công tác trong ngành bưu điện đã giúp ông có thêm điều kiện tiếp xúc với nhiều sách báo, tài liệu quý. Mỗi lần đọc được một bài viết hay hay bắt gặp một bức ảnh xúc động về Bác, ông Dưỡng lại cẩn thận cắt ra, lưu giữ.

Những trang báo, tư liệu, hình ảnh về Bác Hồ được cụ Dưỡng sưu tầm, bọc cẩn thận đặt trang trọng trên tường.

Theo thời gian, niềm yêu kính dành cho vị lãnh tụ của dân tộc trong ông ngày một lớn dần, để rồi việc sưu tầm tư liệu về Bác Hồ đã trở thành niềm đam mê gắn bó suốt cuộc đời.

Trong số gần 1.000 tư liệu được lưu giữ, phần lớn là các bài viết đăng trên Báo Nhân Dân, Báo Hà Tĩnh, Báo Tiền Phong… Nhiều số báo được xuất bản từ những năm 1969 vẫn còn được ông giữ gìn nguyên vẹn. Bên cạnh đó là hàng trăm cuốn sách, tập thơ, truyện viết về Bác đã ngả màu thời gian nhưng vẫn được sắp xếp cẩn thận trên những giá gỗ nhỏ trong nhà.

Gia tài của cụ ông

Mỗi khi nhắc về hành trình sưu tầm, ánh mắt ông Dưỡng lại ánh lên niềm vui. Ông Dưỡng kể trước đây cứ nghe ở đâu có bài báo hay, hình ảnh đẹp về Bác là ông tìm đến xin bằng được. Từ bạn bè, đồng nghiệp đến các cơ quan, đoàn thể… nơi nào có báo cũ, ông đều kiên trì tìm kiếm.

“Tôi đặc biệt chú ý những số báo phát hành vào các dịp lễ lớn như ngày thành lập Đảng, sinh nhật Bác hay Quốc khánh 2/9. Có những tờ báo tôi phải đi nhiều nơi mới xin được. Bây giờ tuổi cao, sức yếu, không còn đi nhiều như trước nên tôi đặt báo qua bưu điện để tiếp tục sưu tầm”, ông Dưỡng nói.

Không chỉ dừng lại ở sách báo, tình yêu dành cho Bác Hồ còn được ông Dưỡng gửi gắm qua bộ sưu tập tem thư quý giá. Hơn 600 con tem với hình ảnh Bác Hồ, đất nước Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến được ông nâng niu cất giữ suốt nhiều năm qua. Có con tem in hình Bác Hồ giản dị giữa đời thường, có mẫu tem tái hiện những dấu mốc quan trọng của dân tộc. Đặc biệt, nhiều mẫu tem về các vị lãnh tụ cách mạng thế giới như Các Mác, Lê-nin cũng được ông lưu giữ cẩn thận.

Hiện nay, nhiều bài báo về Bác Hồ vẫn được ông Dưỡng tiếp tục sưu tầm.

“Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc giữ lại những con tem thư càng có ý nghĩa hơn. Tôi mong con cháu khi nhìn lại sẽ thêm yêu lịch sử, hiểu hơn về những năm tháng gian khó của dân tộc để biết trân trọng cuộc sống hôm nay”, ông Dưỡng tâm sự.

Với cách sắp xếp khoa học và tỉ mỉ, bộ sưu tập của ông như là những tư liệu, hình ảnh, sách báo tái hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua từng bài báo, bức ảnh, người xem có thể dễ dàng hình dung những dấu mốc lịch sử quan trọng gắn liền với cuộc đời vị lãnh tụ vĩ đại.

Mỗi tư liệu sưu tầm được ông Dưỡng cất giữ cẩn thận, ngoài ra có hơn 600 con tem với hình ảnh Bác Hồ, đất nước Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến.

Không chỉ dành tâm huyết cho việc sưu tầm tư liệu về Bác Hồ, ông Nguyễn Văn Dưỡng còn là đảng viên gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Với vai trò Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi thôn 7 (xã Hương Sơn), ông thường xuyên vận động người dân chung tay xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Anh Đinh Tuấn Dũng - Bí thư Đoàn xã Hương Sơn - cho biết: “Gian nhà lưu giữ tư liệu về Bác Hồ của ông Dưỡng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của đoàn viên, thanh niên địa phương. Qua những hình ảnh, câu chuyện mà ông chia sẻ, những người trẻ càng hiểu hơn về cuộc đời và tấm gương đạo đức của Bác Hồ, từ đó tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực học tập, cống hiến nhiều hơn cho quê hương”.

