Các cụ ngoài 70 tuổi mang bánh sinh nhật đến Bảo tàng Hồ Chí Minh

TPO - Mọi người không khỏi xúc động khi thấy một nhóm các cụ đã ngoài 70 tuổi trên tay bánh sinh nhật, hoa bước vào Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để dâng lên người nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Mới 8h sáng 19/5, một nhóm các cụ lớn tuổi ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai được con cái chở vào Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết mang theo hương, hoa và bánh sinh nhật.

Ông Nguyễn Văn Đệ (71 tuổi, quê Hải Phòng) vào định cư ở xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai từ hơn 40 trước. Ông chia sẻ bản thân làm thanh niên xung phong từ thời chống Mỹ, trải qua bao vất vả nên thấu hiểu được sự vất vả của dân mình khi chiến tranh diễn ra.

Ông Đệ (đội mũ) và mọi người trong nhóm mang hương, hoa, bánh sinh nhật dâng lên Bác Hồ.

“Chúng tôi là thế hệ lớn tuổi, ai cũng ngoài 70 rồi nên trải qua các giai đoạn lịch sử của đất nước. Vất vả lắm, và để có hòa bình ngày hôm nay các thế hệ cha ông đã phải đổi lấy biết bao xương máu. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam. Đều đặn hơn 20 năm qua, chúng tôi đi dâng hương các nghĩa trang liệt sĩ, đặc biệt là dịp này, nhóm chuẩn bị từ nhiều ngày trước hương hoa, bánh sinh nhật để dâng lên người”, ông Đệ chia sẻ.

Ông Đệ cho hay nhóm lấy tên là Đoàn đền ơn đáp nghĩa xã Biển Hồ để thể hiện lòng thành kính với Bác Hồ, các anh linh liệt sĩ. Đoàn được duy trì từ hơn 20 năm trước với 30 người. Tuy nhiên, thời gian dần trôi nên “người ở, người đi”, nhóm hiện chỉ còn 8 người. Cứ tới ngày này hàng năm, mỗi người trong nhóm góp kinh phí lại để làm hoặc mua bánh sinh nhật dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Ông kể thời trẻ đến bây giờ bản thân và những người cùng trang lứa vất vả vô cùng bởi chiến tranh. Ông may mắn hơn ai hết khi có hai đứa con đều đã có công ăn việc làm. Các cháu ai cũng ngoan ngoãn, có hiếu. Dù chỉ làm công nhân hái chè thôi nhưng ông Đệ nói rằng rất hạnh phúc khi hiểu giá trị của hòa bình.

﻿ Đoàn đền ơn đáp nghĩa xã Biển Hồ dâng hương Bác Hồ kính yêu.

Bà Trịnh Thị Vun (84 tuổi, trú xã Biển Hồ) từng bước tiến đến thắp hương Bác Hồ. Hồi làm thanh niên xung phong, bà Vun bị thương ở chân và nhiễm chất độc màu da cam. “Chúng tôi đã lớn tuổi rồi nhưng cứ đến ngày này ai cũng háo hức như mấy chục năm trước là được đi dâng hương, dâng hoa, mang bánh sinh nhật lên tặng Bác Hồ. Mong các cháu, các con tìm hiểu lịch sử để thấy Tổ quốc hào hùng, vĩ đại thế nào”, bà Vun nói.

Các đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh đến Bảo tàng Hồ Chí Minh dâng hương, hoa thể hiện thành kính, biết ơn.

Các em nhỏ háo hức chuẩn bị vào dâng hương Bác Hồ.

Quảng trường Đại Đoàn Kết nơi có Bảo tàng Hồ Chí Minh.

