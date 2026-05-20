Nga xem xét dự án hợp tác chung với Mỹ và Trung Quốc

TPO - Đặc phái viên Kirill Dmitriev - người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) - cho biết nước này đang xem xét khả năng hợp tác trong các dự án chung với Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón sáng 20/5 ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Hôm nay, 20/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, vài ngày sau khi ông Tập có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trả lời báo giới trước cuộc gặp, đặc phái viên Kirill Dmitriev cho biết: “Trong khuôn khổ Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, chúng tôi cũng đang xem xét một số dự án nhất định, bao gồm cả những dự án liên quan đến Trung Quốc và Mỹ”.

Bắc Kinh được xem là "đối tác chiến lược mạnh mẽ nhất" của Mátxcơva, với nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ và năng lượng giá rẻ, khiến nước này trở thành đối tác hoàn hảo cho hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo, ông Kirill Dmitriev nói.

Về phần mình, ông Dmitriev khẳng định “Nga có một số lợi thế cạnh tranh rất mạnh” vì đây là “quốc gia hàng đầu thế giới về trữ lượng tài nguyên” và “có thể cung cấp năng lượng rẻ nhất cho trí tuệ nhân tạo trên thế giới”. “Chúng tôi đã liên lạc với các đối tác Trung Quốc về các dự án trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hậu cần và cơ sở hạ tầng”, đặc phái viên nói.

Ông Dmitriev ước tính Nga có thể thúc đẩy phát triển và vận hành trí tuệ nhân tạo với chi phí rẻ hơn gấp 10 lần so với bất kỳ nguồn nào khác.

“Sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đã đạt được một kết quả đáng kinh ngạc… Tất cả chúng ta đều đang theo dõi cuộc cách mạng DeepSeek”, ông nói.

Mô hình DeepSeek do Trung Quốc phát triển đã làm chấn động cộng đồng trí tuệ nhân tạo sau khi ra mắt ứng dụng trợ lý ảo vào tháng 1 năm ngoái, cung cấp hiệu năng ngang ngửa với các mô hình cao cấp của Mỹ nhưng miễn phí hoặc với chi phí thấp hơn nhiều.

“Đó là một cách tư duy thông minh hơn, hiệu quả hơn về trí tuệ nhân tạo”, ông nói. DeepSeek “đã phá vỡ thế độc quyền của một số quốc gia cố gắng tạo ra thế độc quyền công nghệ”, ông cho biết.

Tổng thống Nga Putin đến Bắc Kinh vào tối 19/5 để bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyên cơ của lãnh đạo Nga đã được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đón tiếp tại đường băng, cùng với đội danh dự và một nhóm trẻ em vẫy cờ Nga, Trung Quốc.

Chuyến thăm sẽ tập trung vào quan hệ song phương, thương mại, năng lượng, an ninh và các vấn đề toàn cầu, với khoảng 40 văn kiện chung dự kiến ​​sẽ được ký kết trong thời gian ông Putin ở Trung Quốc.

Ông Dmitriev cho biết: “Một thỏa thuận là trong lĩnh vực vệ tinh, và theo đó, bao gồm sản xuất vệ tinh, phóng vệ tinh và hợp tác trong ngành công nghiệp vũ trụ. Thỏa thuận thứ hai là đầu tư chung với các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đã có nhiều quỹ chung được thành lập ở đó, và chúng tôi sẽ tích cực đầu tư cùng với họ".

Thỏa thuận thứ ba tập trung vào hợp tác cơ sở hạ tầng với "một công ty kiến ​​trúc hàng đầu của Trung Quốc”, mà Dmitriev ông cho rằng sẽ giúp thực hiện “các dự án cơ sở hạ tầng Nga - Trung".