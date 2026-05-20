Bác toàn bộ kháng cáo vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

TPO - Ngày 20/5, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên bác toàn bộ kháng cáo trong vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm xác định Sen Vàng không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khi sử dụng tên gọi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Ngày 20/5, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định bác toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn là Công ty Minh Khang, đồng thời giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm trước đó của TAND TPHCM.

Theo nội dung bản án phúc thẩm, HĐXX nhận định không có cơ sở xác định Sen Vàng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khi sử dụng tên gọi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Tại phiên tòa, Minh Khang giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Sau quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai cùng việc đánh giá chứng cứ, tài liệu do các bên cung cấp và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX cho rằng không xuất hiện tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án.

Theo nhận định của tòa, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chỉ phát sinh trên cơ sở văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bên trong phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Trong vụ việc này, nguyên đơn hiện chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Miss Peace Vietnam” liên quan lĩnh vực giáo dục, giải trí, tổ chức sự kiện văn hóa và thi sắc đẹp. Riêng cụm từ “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” - dấu hiệu đang phát sinh tranh chấp - chưa được cấp văn bằng bảo hộ riêng cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

HĐXX nhấn mạnh việc nộp đơn đăng ký hoặc đơn được chấp nhận hợp lệ không đồng nghĩa với việc quyền sở hữu đã phát sinh. Tòa cho rằng chưa có căn cứ pháp lý để xác định một bên có quyền độc quyền đối với cụm từ “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Đối với lập luận cho rằng “Miss Peace Vietnam” có ý nghĩa tương đương với “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, từ đó tạo ra khả năng gây nhầm lẫn với “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, HĐXX nhận định cách suy diễn này không phù hợp nguyên tắc đánh giá nhãn hiệu theo pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

Theo phân tích của tòa, việc xem xét dấu hiệu có xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không phải được đánh giá tổng thể trên nhiều yếu tố như cấu trúc, cách phát âm, hình thức trình bày, khả năng nhận diện thương mại, nhóm hàng hóa - dịch vụ và mức độ gây nhầm lẫn đối với công chúng.

Qua đối chiếu, HĐXX xác định “Miss Peace Vietnam” và “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” có sự khác biệt đáng kể về cấu trúc ngôn ngữ, hình thức thể hiện và khả năng nhận diện thương mại. Tòa đồng thời cho rằng việc tách nghĩa từng từ tiếng Anh để quy đổi sang một cụm tiếng Việt nhằm xác định yếu tố tương tự gây nhầm lẫn là không có cơ sở pháp lý.

Bản án cũng ghi nhận phía Sen Vàng cung cấp đầy đủ tài liệu thể hiện quyền sử dụng hợp pháp tên gọi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, gồm hợp đồng cấp quyền tổ chức từ Miss Grand International, giấy chứng nhận quyền tác giả đối với logo cuộc thi, kịch bản chương trình và các giấy phép tổ chức cuộc thi được cơ quan có thẩm quyền cấp từ năm 2021 đến nay.

Sen Vàng hợp pháp sử dụng tên gọi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Theo HĐXX, các tài liệu trên cho thấy việc Sen Vàng sử dụng tên gọi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” thực hiện công khai, liên tục, đúng phạm vi được cấp phép và phù hợp quy định pháp luật Việt Nam.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phúc thẩm đề nghị bác toàn bộ kháng cáo do nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ hợp pháp mới có khả năng làm thay đổi nội dung bản án sơ thẩm.

Từ các căn cứ nêu trên, HĐXX quyết định áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, tuyên không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 353/2025/KDTM-ST của TAND TPHCM. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Tại phiên sơ thẩm ngày 26/9/2025, TAND TPHCM đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện liên quan tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ đối với tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Bản án sơ thẩm xác định nguyên đơn mới chỉ được bảo hộ đối với nhãn hiệu “Miss Peace Vietnam”, chưa được cấp văn bằng bảo hộ riêng cho cụm từ “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, nên chưa phát sinh quyền sở hữu công nghiệp đối với dấu hiệu tranh chấp.

Tòa sơ thẩm kết luận việc Sen Vàng sử dụng tên gọi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cấp quyền với Miss Grand International cùng các tài liệu liên quan đến quyền tác giả và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Vì vậy, không có căn cứ xác định doanh nghiệp này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.