Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bác toàn bộ kháng cáo vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Trạch Dương

TPO - Ngày 20/5, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên bác toàn bộ kháng cáo trong vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm xác định Sen Vàng không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khi sử dụng tên gọi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Ngày 20/5, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định bác toàn bộ kháng cáo của nguyên đơn là Công ty Minh Khang, đồng thời giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm trước đó của TAND TPHCM.

Theo nội dung bản án phúc thẩm, HĐXX nhận định không có cơ sở xác định Sen Vàng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp khi sử dụng tên gọi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Tại phiên tòa, Minh Khang giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Sau quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai cùng việc đánh giá chứng cứ, tài liệu do các bên cung cấp và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX cho rằng không xuất hiện tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án.

Theo nhận định của tòa, quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chỉ phát sinh trên cơ sở văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

z7844629976793-093fe5c15aea0be8f2b9653baa79cb51.jpg
Bên trong phiên tòa phúc thẩm vụ tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Trong vụ việc này, nguyên đơn hiện chỉ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Miss Peace Vietnam” liên quan lĩnh vực giáo dục, giải trí, tổ chức sự kiện văn hóa và thi sắc đẹp. Riêng cụm từ “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” - dấu hiệu đang phát sinh tranh chấp - chưa được cấp văn bằng bảo hộ riêng cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

HĐXX nhấn mạnh việc nộp đơn đăng ký hoặc đơn được chấp nhận hợp lệ không đồng nghĩa với việc quyền sở hữu đã phát sinh. Tòa cho rằng chưa có căn cứ pháp lý để xác định một bên có quyền độc quyền đối với cụm từ “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Đối với lập luận cho rằng “Miss Peace Vietnam” có ý nghĩa tương đương với “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, từ đó tạo ra khả năng gây nhầm lẫn với “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, HĐXX nhận định cách suy diễn này không phù hợp nguyên tắc đánh giá nhãn hiệu theo pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

Theo phân tích của tòa, việc xem xét dấu hiệu có xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không phải được đánh giá tổng thể trên nhiều yếu tố như cấu trúc, cách phát âm, hình thức trình bày, khả năng nhận diện thương mại, nhóm hàng hóa - dịch vụ và mức độ gây nhầm lẫn đối với công chúng.

Qua đối chiếu, HĐXX xác định “Miss Peace Vietnam” và “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” có sự khác biệt đáng kể về cấu trúc ngôn ngữ, hình thức thể hiện và khả năng nhận diện thương mại. Tòa đồng thời cho rằng việc tách nghĩa từng từ tiếng Anh để quy đổi sang một cụm tiếng Việt nhằm xác định yếu tố tương tự gây nhầm lẫn là không có cơ sở pháp lý.

Bản án cũng ghi nhận phía Sen Vàng cung cấp đầy đủ tài liệu thể hiện quyền sử dụng hợp pháp tên gọi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, gồm hợp đồng cấp quyền tổ chức từ Miss Grand International, giấy chứng nhận quyền tác giả đối với logo cuộc thi, kịch bản chương trình và các giấy phép tổ chức cuộc thi được cơ quan có thẩm quyền cấp từ năm 2021 đến nay.

iss-grand-1-17578700636031323868794-87-0-1095-1612-crop-1757870284128167988567.jpg
k50023-17587612370331087628895-1758771185805-17587711861571952970420.jpg
z70121217630037faa126d45c2ee1350601dfdd64b15e2-17578917791321119550250.jpg
Sen Vàng hợp pháp sử dụng tên gọi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Theo HĐXX, các tài liệu trên cho thấy việc Sen Vàng sử dụng tên gọi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” thực hiện công khai, liên tục, đúng phạm vi được cấp phép và phù hợp quy định pháp luật Việt Nam.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phúc thẩm đề nghị bác toàn bộ kháng cáo do nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ hợp pháp mới có khả năng làm thay đổi nội dung bản án sơ thẩm.

Từ các căn cứ nêu trên, HĐXX quyết định áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, tuyên không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 353/2025/KDTM-ST của TAND TPHCM. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Tại phiên sơ thẩm ngày 26/9/2025, TAND TPHCM đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện liên quan tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ đối với tên gọi “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”.

Bản án sơ thẩm xác định nguyên đơn mới chỉ được bảo hộ đối với nhãn hiệu “Miss Peace Vietnam”, chưa được cấp văn bằng bảo hộ riêng cho cụm từ “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam”, nên chưa phát sinh quyền sở hữu công nghiệp đối với dấu hiệu tranh chấp.

Tòa sơ thẩm kết luận việc Sen Vàng sử dụng tên gọi “Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cấp quyền với Miss Grand International cùng các tài liệu liên quan đến quyền tác giả và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Vì vậy, không có căn cứ xác định doanh nghiệp này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trạch Dương
#Hoa hậu Hòa bình Việt Nam #kháng cáo #quyền sở hữu trí tuệ #bác kháng cáo vụ tranh chấp Hoa hậu Hòa bình Việt Nam #Miss Grand Vietnam

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe