Ông Phùng Văn Hải giữ chức Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh

TPO - Chiều 20/5, tại tỉnh Tây Ninh, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phùng Văn Hải - Phó chánh án TAND TPHCM, giữ chức Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 19/5/2026.

Tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Hưng - Phó chánh án TAND Tối cao, cho biết việc bổ nhiệm ông Phùng Văn Hải nhằm thực hiện chủ trương bố trí chánh án TAND cấp tỉnh không phải người địa phương, đồng thời tạo động lực cống hiến mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Theo lãnh đạo TAND Tối cao, ông Phùng Văn Hải có 32 năm công tác trong ngành tòa án, từng đảm nhiệm nhiều vị trí, từ cấp huyện đến lãnh đạo các tòa chuyên trách, và giữ chức Phó chánh án TAND TPHCM trong 4 năm gần đây.

Ông Phạm Quốc Hưng - Phó Chánh án TAND Tối cao (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phùng Văn Hải - tân Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh.

Phó chánh án TAND Tối cao Phạm Quốc Hưng đề nghị tân Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh cải cách tư pháp, chuyển đổi số và xây dựng tòa án điện tử.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phùng Văn Hải cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo TAND tối cao và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đồng thời cam kết cùng tập thể TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động xét xử thông suốt, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Ông Hải cũng cho biết sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy cải cách tư pháp, chuyển đổi số và tăng cường phối hợp với các cơ quan nội chính trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trước đó, TAND tối cao đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Quốc Dũng - Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM từ ngày 15/5/2026 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.