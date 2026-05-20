Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Phùng Văn Hải giữ chức Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh

Hữu Huy

TPO - Chiều 20/5, tại tỉnh Tây Ninh, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phùng Văn Hải - Phó chánh án TAND TPHCM, giữ chức Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 19/5/2026.

Tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Hưng - Phó chánh án TAND Tối cao, cho biết việc bổ nhiệm ông Phùng Văn Hải nhằm thực hiện chủ trương bố trí chánh án TAND cấp tỉnh không phải người địa phương, đồng thời tạo động lực cống hiến mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Theo lãnh đạo TAND Tối cao, ông Phùng Văn Hải có 32 năm công tác trong ngành tòa án, từng đảm nhiệm nhiều vị trí, từ cấp huyện đến lãnh đạo các tòa chuyên trách, và giữ chức Phó chánh án TAND TPHCM trong 4 năm gần đây.

2aoboqxjqu3m4f5lf6sl5diznp5gehswl3pphdgo.jpg
Ông Phạm Quốc Hưng - Phó Chánh án TAND Tối cao (bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phùng Văn Hải - tân Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh.

Phó chánh án TAND Tối cao Phạm Quốc Hưng đề nghị tân Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh cải cách tư pháp, chuyển đổi số và xây dựng tòa án điện tử.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phùng Văn Hải cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo TAND tối cao và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đồng thời cam kết cùng tập thể TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động xét xử thông suốt, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Ông Hải cũng cho biết sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy cải cách tư pháp, chuyển đổi số và tăng cường phối hợp với các cơ quan nội chính trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trước đó, TAND tối cao đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Quốc Dũng - Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM từ ngày 15/5/2026 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Hữu Huy
#TAND Tây Ninh #Chánh án #Phùng Văn Hải #cải cách tư pháp #chuyển đổi số #tòa án

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe