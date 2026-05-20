Nghệ An thiếu gần 400 công chức cấp xã

TPO - Toàn tỉnh Nghệ An hiện còn thiếu gần 400 biên chế công chức cấp xã so với quy định. Trước thực trạng này, địa phương triển khai kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách nhằm bổ sung nhân lực cho cơ sở.

Ngày 20/5, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành kế hoạch tiếp nhận 165 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức khối chính quyền cấp xã tại 63 xã trên toàn tỉnh.

Việc tuyển dụng nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các địa phương đang thiếu biên chế công chức.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Nghệ An, toàn tỉnh có 4.812 cán bộ, công chức khối chính quyền cấp xã, còn thiếu 398 biên chế so với quy định.

Đối tượng dự tuyển là người hoạt động không chuyên trách đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức. Ứng viên phải có trình độ đại học, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh cần tuyển, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm.

Ngoài ra, người dự tuyển phải có ít nhất 5 năm công tác theo đúng quy định của pháp luật, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đảm nhiệm công việc có chuyên môn phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận.

Nghệ An sẽ tổ chức sát hạch, tuyển 165 người công chức xã từ lực lượng không chuyên trách.

Các ứng viên sẽ tham gia sát hạch bằng hình thức vấn đáp về kiến thức chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo thang điểm 100. Người đạt từ 50 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển. Việc tiếp nhận sẽ được thực hiện theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu từng vị trí việc làm.

UBND tỉnh Nghệ An sẽ thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng.

Kế hoạch cũng quy định các trường hợp ưu tiên khi có từ hai người trở lên bằng điểm. Theo đó, ưu tiên dành cho người học theo chế độ cử tuyển trở về công tác tại địa phương; người có thời gian công tác dài hơn; người có trình độ chuyên môn cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Trong trường hợp vẫn chưa xác định được người trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng sẽ quyết định.

Thông tin tuyển dụng được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, website Sở Nội vụ và niêm yết tại UBND các xã có chỉ tiêu tuyển dụng.

Theo kế hoạch, việc tổ chức sát hạch hoàn thành trước ngày 10/6; công tác công nhận kết quả và tiếp nhận công chức hoàn tất trước ngày 15/6.

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã thông báo tuyển dụng 58 người hoạt động không chuyên trách vào công chức khối Đảng tại 18 xã miền núi, biên giới đang thiếu nhân sự.