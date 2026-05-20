Nguồn cơn dẫn tới bi kịch vụ án mạng làm 3 người tử vong ở Tây Ninh

TPO - Trong căn nhà cấp 4 còn vương mùi sơn mới bên đường ĐT829, ba chiếc quan tài đặt cạnh nhau, khói nhang nghi ngút. Người thân, hàng xóm lặng lẽ ra vào, ai cũng xót xa và chưa hết bàng hoàng trước vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Bi kịch từ mâu thuẫn kéo dài

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Hậu Thạnh, ngày 20/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu, danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là bà H.T.Đ. (70 tuổi), bà M.T.T.T. (41 tuổi, con gái bà Đ.) và anh N.G.B. (22 tuổi, con trai bà T., cùng ngụ tại địa phương).

Cùng ngày, tại căn nhà xảy ra vụ án, không khí tang thương bao trùm cả khu vực. Căn nhà cấp 4 mới xây nằm sát tuyến đường ĐT829, vốn là nơi bà M.T.T.T. (41 tuổi, nạn nhân) mở quán ăn. Thế nhưng chỉ hơn một tháng chuyển về đây sinh sống, người phụ nữ này cùng mẹ ruột và con trai đã vĩnh viễn ra đi dưới bàn tay của kẻ thủ ác.

Bên trong căn nhà nhỏ, ba chiếc quan tài đặt cạnh nhau khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: Anh Huy

Theo lời người thân và hàng xóm, nghi phạm Nguyễn Cao Bằng là người không có công việc ổn định. Sau khi quen bà T., Bằng chuyển về sống cùng gia đình nạn nhân, phụ bán bánh mì tại khu vực gần cầu Hậu Thạnh.

Ông Mai Văn Thảo (chồng bà Đ, cha bà T và cũng là ông ngoại của anh B) - gần như suy sụp sau biến cố. Ông không ngờ, đối tượng gây ra thảm kịch lại chính là “con rể hờ” từng được gia đình cưu mang, giúp đỡ trả nợ trong suốt thời gian dài.

Ông Mai Văn Vinh (63 tuổi, em ruột ông Thảo) kể: Nguồn cơn vụ án phát sinh từ mâu thuẫn tình cảm giữa bà T. và Nguyễn Cao Bằng. Tối 19/5, khi nhận tin dữ, ông tức tốc chạy đến hiện trường và chết lặng khi biết hung thủ là người từng sống như thành viên trong gia đình.

Theo ông Vinh, bà T. là con gái thứ hai trong gia đình. Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, bà T. có hai người con và sống cùng cha mẹ ruột là ông Thảo và bà H.T.Đ., mưu sinh bằng nghề bán bánh mì, bánh kem. Hơn hai năm trước, bà T. quen biết rồi nảy sinh tình cảm với Nguyễn Cao Bằng. Sau thời gian tìm hiểu, Bằng dọn về sống chung và phụ bà T. buôn bán.

“Trong thời gian sống chung, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh tôi thấy Bằng ăn chơi, cờ bạc, không nghề nghiệp ổn định nên không chấp nhận, đuổi ra khỏi nhà”, ông Vinh cho hay.

Đoàn công tác địa phương đến viếng, chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: Anh Huy

Bị đuổi, Bằng thuê trọ gần chợ Hậu Thạnh và vẫn qua lại với bà T.. Theo lời người thân, trước đây Bằng từng lập gia đình nhưng đã ly hôn, không có con và sống phụ thuộc vào gia đình bà T.. Nhiều lần gia đình bà T. phải đứng ra trả nợ giúp cho Bằng.

“Gia đình nhiều lần khuyên cháu tôi chấm dứt quan hệ nhưng nó nói số phận mình như vậy rồi, tới đâu hay tới đó. Không ngờ giờ lại xảy ra chuyện đau lòng thế này”, ông Vinh nghẹn giọng.

Cách đây không lâu, ông Thảo bỏ tiền mua đất, xây căn nhà cấp 4 kế bên Trạm Y tế xã Hậu Thạnh để bà T. mở quán ăn riêng. Cuộc sống vừa tạm ổn định thì bi kịch ập đến.

Truy sát đến cùng

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, ông M. (45 tuổi, ngụ địa phương) vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại thời khắc kinh hoàng vào chiều tối 19/5. Đang ngồi trong quán nước gần đó, ông M. bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà nạn nhân.

Chạy sang kiểm tra, ông M. phát hiện bà Đ. và con gái đã nằm gục dưới hiên nhà sau khi bị Bằng dùng dao tấn công. Riêng anh B. - con trai bà T. bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn cố chạy về phía con đường bê tông dẫn vào Trung tâm Y tế xã Hậu Thạnh để cầu cứu.

Theo lời nhân chứng, sau khi gây án, Bằng cầm dao lên xe máy định rời đi. Tuy nhiên, thấy anh B. còn chạy được vào khu vực cơ sở y tế, nghi phạm tiếp tục đuổi theo rồi tấn công thêm nhiều nhát.

Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường chưa đến 2km. Ảnh: CA

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Người dân lập tức đưa anh B. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Trong ngày 20/5, lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh cùng đông đảo người dân đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến động viên gia đình.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND xã Hậu Thạnh cho biết địa phương đã phân công lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự, đồng thời hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hỗ trợ gia đình.