Pháp luật

Bắt cựu nhân viên ngân hàng lừa khách hàng gần 1,7 tỷ đồng

Thái Lâm

TPO - Sau khi nghỉ việc tại ngân hàng, Phan Đình Dân vẫn liên hệ khách hàng cũ, đưa thông tin gian dối về hỗ trợ đáo hạn và tất toán khoản vay rồi chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng.

Ngày 20/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Đình Dân (SN 1991, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Phan Đình Dân từng là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.

Phan Đình Dân tại cơ quan công an.

Sau khi nghỉ việc, Dân vẫn tiếp tục liên hệ với một số khách hàng cũ, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể hỗ trợ đáo hạn ngân hàng, tất toán khoản vay.

Tin lời Dân, 4 khách hàng đã giao cho người này tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng để thực hiện thủ tục đáo hạn.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dân không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

