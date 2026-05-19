Giả mạo cán bộ bảo hiểm xã hội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Xuân Phong

TPO - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ BHXH điện tử” nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng với hình thức ngày càng tinh vi, nhắm vào người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau tiếp nhận phản ánh của một người dân về việc bị đối tượng lạ gọi điện từ số 0825.884.702, yêu cầu đến UBND phường Lý Văn Lâm để cập nhật thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Khi người dân cho biết không thể đến trực tiếp, đối tượng hướng dẫn kết bạn Zalo với tài khoản mang tên “Nguyễn Trung Quân” để hỗ trợ cài đặt ứng dụng “BHXH điện tử”. Sau khi làm theo hướng dẫn, nạn nhân bị rút 2 triệu đồng khỏi tài khoản ngân hàng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạn nhân chuyển sang sử dụng tài khoản khác với lý do “hoàn tiền”. Khi người dân mượn tài khoản của người thân để thao tác theo hướng dẫn, số tiền hơn 7,8 triệu đồng cũng bị "Nguyễn Trung Quân" chiếm đoạt. Tổng số tiền người dân bị lừa gần 9,8 triệu đồng.

BHXH Việt Nam khẳng định, cơ quan BHXH không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân cài đặt “thẻ BHXH điện tử”, cũng không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học để cập nhật ứng dụng VssID-BHXH số.

Nhiều trường hợp bị kẻ mạo danh cán bộ BHXH lừa cài VssID để lừa đảo.
Nhiều trường hợp bị kẻ mạo danh cán bộ BHXH lừa cài VssID để lừa đảo.

Cơ quan này khuyến cáo người dân không kết bạn với người lạ qua mạng xã hội, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu nhận diện cá nhân cho người không được xác thực.

Người dân được khuyến nghị chủ động theo dõi thông tin từ các kênh chính thống của ngành BHXH, đồng thời kịp thời trình báo cơ quan công an hoặc cơ quan BHXH địa phương khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Đáng chú ý, thời gian qua, nhiều địa phương như Tây Ninh, Cao Bằng, Cà Mau… cũng liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng đối tượng giả danh cán bộ BHXH yêu cầu người dân cập nhật VssID, tích hợp BHYT lên căn cước hoặc cài “phiên bản mới” của ứng dụng BHXH để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tại Cao Bằng, cơ quan BHXH cho biết, chỉ trong vài tháng đã tiếp nhận khoảng 50 phản ánh liên quan tới giả mạo cán bộ BHXH để lừa đảo. Có trường hợp người dân bị chiếm đoạt tới khoảng 60 triệu đồng sau khi làm theo hướng dẫn cập nhật hồ sơ BHXH trực tuyến.

Trong khi đó, cơ quan công an cảnh báo nhiều đối tượng không chỉ dừng ở việc dụ cung cấp mã OTP mà còn gửi file cài đặt chứa mã độc dưới dạng ứng dụng “VssID mới”. Sau khi người dùng cấp quyền truy cập điện thoại, các đối tượng có thể điều khiển thiết bị từ xa, đánh cắp thông tin ngân hàng và thực hiện giao dịch chiếm đoạt tài sản.

