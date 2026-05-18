Kinh tế

Sếp VNDirect nói từng 'rất ngây thơ' khi nghĩ tiền có thể mua đội ngũ giỏi

Việt Linh

TPO - Bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán VNDirect - thừa nhận, từng “rất ngây thơ” khi cho rằng có thể dùng tiền để thu hút nhân sự giỏi từ thị trường. Lãnh đạo công ty cũng nói về áp lực cạnh tranh với nhóm công ty chứng khoán “nhà bank” và kế hoạch đưa VNDirect trở lại đường đua, tái thiết sau sự cố hack hệ thống năm 2024...

VNDirect từng “mất đà”

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, bà Phạm Minh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VNDirect - thừa nhận mảng dịch vụ chứng khoán đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, buộc công ty phải tái định hình hoạt động. Hiện, công ty có khoảng 600 môi giới, song với sự phát triển nhanh của AI, vai trò của đội ngũ môi giới sẽ thay đổi đáng kể trong thời gian tới.

Lãnh đạo VNDirect tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo bà Hương, mảng dịch vụ chứng khoán phải tìm hướng đi mới để nâng cao hiệu quả, lợi nhuận và giữ bảng cân đối tài chính lành mạnh. Nhắc lại sự cố bị tấn công mạng năm 2024, Chủ tịch VNDirect cho biết doanh nghiệp phải tái thiết lại nền tảng vận hành sau biến cố này. Tuy nhiên, theo bà, đây cũng là cơ hội để công ty tái đầu tư mạnh hơn cho hệ thống công nghệ và nền tảng hoạt động

Trả lời cổ đông về chiến lược dài hạn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái ngân hàng, bà Phạm Minh Hương thừa nhận hiện thị trường chỉ còn số ít công ty chứng khoán độc lập như VNDIRECT, SSI hay VPS.

Theo bà Hương, mô hình cạnh tranh của ngành đã thay đổi đáng kể trong vài năm gần đây khi các công ty chứng khoán có hậu thuẫn ngân hàng sở hữu lợi thế lớn về vốn và chi phí vốn. Dù vậy, VNDIRECT không lựa chọn cạnh tranh bằng mọi giá.

“Chúng tôi không sợ thiếu cơ hội kinh doanh. Điều quan trọng là xây dựng được năng lực quản trị rủi ro, tìm được doanh nghiệp tốt để phát hành, phân phối sản phẩm và vẫn giữ được niềm tin với nhà đầu tư”, bà Hương nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo VNDirect, công ty đang trong quá trình chuyển đổi mô hình, từ tập trung vào sản phẩm và giao dịch sang lấy khách hàng và quản lý tài sản làm trung tâm. Quá trình này đã được chuẩn bị nhiều năm nhưng chỉ thực sự đẩy mạnh trong khoảng 3-4 năm gần đây.

Bà Hương cũng thừa nhận VNDirect từng mắc sai lầm khi cho rằng có thể dùng tiền để thu hút nhân sự giỏi từ thị trường. “Chúng tôi rất là ngây thơ khi nghĩ là mình bỏ tiền ra là có thể có ngay được cái đội ngũ giỏi ngoài thị trường, và chúng tôi đã thất bại”, bà chia sẻ.

Về hoạt động tự doanh, Chủ tịch VNDirect cho biết tỷ trọng tự doanh hiện chỉ chiếm dưới 5% vốn chủ sở hữu. Công ty không xem đây là nguồn thu cốt lõi mà chủ yếu sử dụng vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành, tạo lập thị trường, và quản lý tài sản. “Chúng tôi muốn cổ đông đầu tư vào công ty vì kỳ vọng vào năng lực của một công ty chứng khoán, chứ không phải vì hoạt động tự doanh”, bà Hương nói.

Cổ đông chất vấn về trái phiếu Trung Nam

Một trong những nội dung được nhiều cổ đông quan tâm tại đại hội là tình hình trái phiếu liên quan Trung Nam. Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Vũ Long - Tổng Giám đốc VNDirect - cho biết Trung Nam hiện có tổng tài sản khoảng 41.000 tỷ đồng, dư nợ hơn 27.000 tỷ đồng. Doanh thu mảng điện mỗi năm khoảng 5.500-6.000 tỷ đồng.

Theo ông Long, Trung Nam gặp khó khăn trong khoảng 3 năm qua do khủng hoảng của thị trường vốn nợ và những vướng mắc chính sách trong lĩnh vực năng lượng, khiến dòng tiền bị ảnh hưởng. Tổng Giám đốc VNDirect cho biết, hiện công ty có hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu liên quan Trung Nam và đã phối hợp cùng doanh nghiệp để tái cấu trúc các khoản nợ quá hạn, đảm bảo dòng tiền trả gốc và lãi trong thời gian tới.

Về kế hoạch kinh doanh, năm nay VNDirect đặt mục tiêu tổng doanh thu ròng 5.569 tỷ đồng (tăng 9%), lợi nhuận trước thuế 3.018 tỷ đồng (tăng 20%) và lợi nhuận sau thuế 2.414 tỷ đồng (tăng 19%).

#VNDIRECT #chứng khoán #khủng hoảng #chiến lược #trái phiếu #cạnh tranh

