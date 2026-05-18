Công ty PC1 khẳng định hoạt động bình thường sau khi lãnh đạo bị bắt

TPO - Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 vừa phát đi thông tin chính thức liên quan đến việc một số cá nhân là lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố.

Theo PC1, doanh nghiệp luôn tôn trọng và phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng trong quá trình làm việc, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, liên tục, đúng quy định pháp luật.

PC1 cho biết, cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để tập đoàn được ủy quyền toàn bộ hoạt động từ các cá nhân vi phạm cho đội ngũ nhân sự chủ chốt tiếp tục quản trị, vận hành doanh nghiệp, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

"Nhờ hệ thống quản trị và vận hành các mảng kinh doanh cốt lõi, trọng yếu được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp, độc lập từ trước nên toàn bộ hoạt động của tập đoàn hiện vẫn diễn ra bình thường trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy và triển khai dự án trong nước, quốc tế", PC1 khẳng định.

Theo PC1, các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành vẫn duy trì hoạt động an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động tiếp tục được thực hiện theo đúng cam kết.

PC1 được biết đến là nhà thầu hàng đầu của Việt Nam trong mảng xây lắp điện. Ảnh minh họa.

Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý của tập đoàn hiện cũng đang triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tính liên tục trong điều hành, tăng cường quản trị rủi ro và ổn định tâm lý người lao động trên tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch.

Trước đó, PC1 công bố thông tin bất thường cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”. Trong số này có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1, ông Vũ Ánh Dương - thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc, cùng nhiều lãnh đạo khác của doanh nghiệp.

PC1 hiện là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây lắp điện, hạ tầng năng lượng và đầu tư năng lượng tái tạo, từng tham gia nhiều dự án điện trọng điểm quốc gia, trong đó có các dự án truyền tải điện 500kV mạch 3, thủy điện, điện gió và hạ tầng công nghiệp.