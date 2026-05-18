Cadivi công bố chiến lược phát triển trong kỷ nguyên mới

Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (CADIVI) tổ chức Hội nghị Khách hàng Toàn quốc 2026 với sự tham gia của hơn 500 đại lý, nhà phân phối tiêu biểu. Tại sự kiện, CADIVI chính thức công bố chiến lược chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, khẳng định khát vọng vươn tầm qua ba trụ cột trọng tâm: Chuyển đổi xanh, Chuyển đổi số, thực hành ESG, và Nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Hành trình chuyển dịch tăng trưởng chiều sâu và tối ưu giá trị

Bám sát định hướng Chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg và Tăng trưởng xanh theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Chính phủ, CADIVI tiên phong thực hiện chiến lược “chuyển đổi kép” trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện tại Việt Nam. Việc số hóa toàn diện quy trình quản trị - sản xuất gắn liền với phát triển bền vững khẳng định cam kết của doanh nghiệp cùng quốc gia tiến tới nền kinh tế tuần hoàn. Đây cũng là đòn bẩy then chốt giúp CADIVI tăng trưởng chiều sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030.

Về chuyển đổi xanh, CADIVI tập trung nguồn lực phát triển các dòng sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường tiêu biểu như dây điện không chì (LF) và cáp chậm cháy, ít khói, không halogen (LSHF). Về chuyển đổi số, CADIVI tập trung đẩy mạnh tự động hóa và quản trị thông minh bằng dữ liệu. Trong khuôn khổ hội nghị, doanh nghiệp chính thức ra mắt hệ thống quản lý vận tải thông minh (TMS) - giải pháp số hóa chuỗi cung ứng cho phép hệ thống phân phối theo dõi đơn hàng theo thời gian thực - trở thành đơn vị đi đầu trong ngành dây và cáp điện tại Việt Nam ứng dụng số hoá vào hoạt động logistics. Giải pháp này góp phần giảm 70% thời gian xe chờ tại kho, tăng 50% hiệu suất vận chuyển và giảm phát thải thông qua điều phối lộ trình. Cùng với hệ thống quản lý khách hàng CRM và ứng dụng “CADIVI Kết nối” dành riêng cho cộng đồng nhà thầu thợ điện, TMS là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số toàn diện của CADIVI, tạo thành một hệ sinh thái số hóa liên kết từ vận hành đến thị trường, qua đó chuyển đổi năng lực quản trị thành lợi thế cạnh tranh.

Chia sẻ tại Hội nghị Khách hàng Toàn quốc 2026, ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT CADIVI cho biết: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, CADIVI xác định trọng tâm chiến lược không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất, mà còn tập trung nâng cao chất lượng, tối ưu hiệu quả vận hành và kiến tạo giá trị phát triển bền vững. Cùng với các mục tiêu kinh doanh, năm 2026, chúng tôi khẳng định hình ảnh mới: Hiện đại trong quản trị – Xanh trong sản xuất – Mạnh mẽ trong hội nhập.”

Khát vọng vươn tầm: Thương hiệu Việt mang chuẩn mực toàn cầu

Không dừng lại ở vị thế số 1 thị phần (theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao), CADIVI tiếp tục chủ động nghiên cứu, đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tiệm cận các quốc gia phát triển trên thế giới. Cụ thể, bên cạnh việc phát triển dòng sản phẩm xanh, doanh nghiệp đã thành công chinh phục các chứng nhận quốc tế uy tín như Nhãn Xanh SGBP (Singapore) từ Hội đồng Công trình Xanh Singapore – xác lập sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh, bền vững theo các quy chuẩn công trình xanh toàn cầu hay chứng nhận TUV Rheinland (Châu Âu) - tiêu chuẩn an toàn và chất lượng quốc tế.

Nỗ lực đạt các chứng nhận quốc tế không chỉ là bảo chứng kỹ thuật mà mục tiêu cốt lõi là đưa các sản phẩm chất lượng cao này phục vụ trực tiếp thị trường nội địa. Những giải pháp điện đạt chuẩn thế giới sẽ góp phần hạn chế tối đa rủi ro cháy nổ, bảo đảm an toàn cho hệ thống điện tại các công trình và hộ gia đình Việt Nam.

Chính nền tảng chất lượng và sức mạnh từ thị trường trong nước đã tạo bệ phóng vững chắc để CADIVI mở rộng hoạt động xuất khẩu, sẵn sàng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Định hướng này được minh chứng qua kết quả năm 2025, khi doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng tích cực về kim ngạch xuất khẩu.

Khẳng định tính thực tiễn của khát vọng vươn tầm này, ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT CADIVI chia sẻ: "Mỗi quyết định đầu tư công nghệ, mỗi lần nâng tầm chuẩn mực đều không phải để chạy theo xu hướng mà để tối ưu hóa quy trình và kiến tạo những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế như Mỹ, Úc, Châu Âu... Mục tiêu tiên quyết của chúng tôi là trao giá trị tốt nhất đến người tiêu dùng, phụng sự đất nước và đưa thương hiệu Việt vươn xa toàn cầu”.