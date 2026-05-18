Cột mốc quan trọng tại Đại hội đồng của Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) đã diễn ra thành công tại Pleiku, Gia Lai, đánh dấu bước chuyển quan trọng sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện. Với kết quả kinh doanh 2025 tích cực, tín hiệu lãi ròng gần 63 tỷ đồng trong quý I/2026, kế hoạch năm 2026 rõ ràng và chiến lược dài hạn “Đôi cánh Năng lượng và Hạ tầng”, DLG đặt mục tiêu bước vào chu kỳ phát triển mới với nền tảng tài chính lành mạnh hơn và khát vọng bứt phá mạnh mẽ hơn.

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song năm 2025, Hội đồng quản trị DLG đã chỉ đạo, lãnh đạo công ty từng bước vượt qua khó khăn, kinh doanh ổn định, đạt doanh thu thuần gần 700 tỷ đồng (đạt 107% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế gần 417,2 tỷ đồng (tăng trưởng 200% so với năm 2024); tạo niềm tin đối với các cổ đông, nhà đầu tư.

Đặc biệt, nhờ làm tốt quá trình tái cấu trúc, năm 2025, công ty đã giảm khoảng 70% dư nợ gốc và lãi tại các ngân hàng, đưa vốn chủ sở hữu tăng lên 995,4 tỷ đồng; tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 4,78 lần năm 2024 xuống 3,24 lần năm 2025.

Ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai phát biểu tại đại hội.

Bước sang năm 2026, DLG tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực ban đầu. Theo thông tin công bố trên báo chí, trong quý I/2026, Đức Long Gia Lai đạt doanh thu thuần hơn 120 tỷ đồng và lãi ròng gần 63 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Điểm đáng chú ý là lợi nhuận tăng mạnh dù doanh thu giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân doanh thu giảm chủ yếu đến từ việc DLG đã hoàn tất thoái vốn tại Công ty Cổ phần BOT&BT Đức Long Đắk Nông trong quý IV/2025, dẫn đến không còn hợp nhất doanh thu từ đơn vị này. Tuy nhiên, hiệu quả tái cấu trúc tiếp tục thể hiện rõ thông qua việc tiết giảm chi phí quản lý, thu hồi công nợ và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Kết quả quý I/2026 cho thấy quá trình tái cấu trúc của DLG không dừng lại ở các cam kết tại Đại hội, mà đã bắt đầu tạo ra kết quả cụ thể trong hoạt động kinh doanh. Với kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, DLG đã hoàn thành khoảng 15% cả hai chỉ tiêu ngay trong quý đầu năm.

Đây là tín hiệu quan trọng, tạo thêm cơ sở để cổ đông kỳ vọng vào khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2026, nhất là khi Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí, xử lý tài sản không sinh lời và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực cốt lõi.

Thông qua định hướng trọng tâm năm 2026

Một trong những nội dung quan trọng được Đại hội xem xét là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2025, tình hình tài chính của Công ty mẹ và các công ty thành viên, HĐQT trình Đại hội kế hoạch năm 2026 với doanh thu thuần 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng.

Đây là kế hoạch thể hiện tinh thần thận trọng nhưng quyết liệt của Ban lãnh đạo trong giai đoạn mới. DLG không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, mà hướng tới tăng trưởng có chọn lọc, gắn với hiệu quả thực chất, dòng tiền ổn định và khả năng xử lý dứt điểm các vấn đề tài chính còn tồn tại.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, Đại hội cũng ghi nhận các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, gồm: tiếp tục trả nợ quá hạn ngân hàng, xử lý lỗ lũy kế, nâng cao chất lượng tài sản và đưa vốn chủ sở hữu về trạng thái phản ánh đúng giá trị thực của Tập đoàn.

Đây là các nhiệm vụ có tính then chốt, tạo nền móng để DLG khôi phục đầy đủ năng lực tài chính và bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Lựa chọn đúng — Làm nhanh — Làm mạnh — Làm đến nơi, đến chốn, đến cùng.”

Quang cảnh Đại hội.

Kiện toàn nhân sự

Một điểm nhấn đáng chú ý tại Đại hội năm nay là công tác kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị. Trước thềm Đại hội, HĐQT DLG đã bổ sung tài liệu trình cổ đông về việc đề cử ông Phạm Văn Binh vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027.

Ông Phạm Văn Binh sinh năm 1966, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế phát triển, từng giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016–2020 và Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai từ năm 2020 đến tháng 6/2025.

Việc bổ sung nhân sự có kinh nghiệm quản lý nhà nước, am hiểu lĩnh vực công thương, khu kinh tế và môi trường đầu tư tại Gia Lai được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực hoạch định, kết nối và triển khai các dự án chiến lược của DLG trong giai đoạn mới.

Đây là yếu tố đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Tập đoàn đang định hướng phát triển mạnh ở các lĩnh vực đòi hỏi năng lực pháp lý, quan hệ địa phương, quy hoạch và triển khai dự án như hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, bất động sản đô thị – dịch vụ và công nghiệp phụ trợ.

Ông Phạm Văn Binh (bên trái) là người có kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Gia Lai.

Kiên định ba trụ cột chiến lược

Tại Đại hội, Đức Long Gia Lai tiếp tục khẳng định định hướng phát triển trung và dài hạn dựa trên ba trụ cột chiến lược: hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và bất động sản đô thị – du lịch – nghỉ dưỡng.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, DLG tiếp tục phát huy kinh nghiệm từ các dự án BOT hiện hữu, đồng thời định hướng tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm tại Tây Nguyên như tuyến cao tốc Pleiku – Cửa khẩu Lệ Thanh và trục cao tốc Bắc – Nam phía Tây kết nối Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn đã có bước chuẩn bị quan trọng khi góp vốn vào các công ty dự án điện gió, điện mặt trời và tiếp tục hoàn thiện thủ tục cho danh mục dự án quy mô lớn. Đây là mảng được xác định là một trong hai “đôi cánh” phát triển dài hạn của DLG, gắn với xu hướng chuyển dịch năng lượng, an ninh năng lượng và lợi thế tự nhiên của khu vực Tây Nguyên.

Trong lĩnh vực bất động sản, DLG định hướng phát triển các dự án đô thị, thương mại dịch vụ, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng tại các địa bàn có tiềm năng, đặc biệt là Gia Lai, Pleiku, Măng Đen và các khu vực có lợi thế kết nối hạ tầng.

Cùng với ba trụ cột mới, Tập đoàn tiếp tục duy trì các ngành nghề truyền thống như chế biến gỗ, đá, bến xe – bãi đỗ, khách sạn – dịch vụ và bảo vệ chuyên nghiệp. Đây là những lĩnh vực gắn liền với thương hiệu Đức Long Gia Lai, đóng vai trò tạo dòng tiền ổn định và hỗ trợ quá trình tái cấu trúc.

“Đôi cánh Năng lượng và Hạ tầng” — tầm nhìn 2026–2035

Điểm nhấn chiến lược tại Đại hội năm nay là tầm nhìn phát triển dài hạn 2026–2035 với định hướng “Đôi cánh Năng lượng và Hạ tầng”. Tổng quy mô đầu tư dự kiến của chiến lược này lên tới 217.000 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn lớn.

Giai đoạn 2026–2028 là giai đoạn tạo đà bứt phá, tập trung vào hệ sinh thái năng lượng quy mô 1.000 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 32.500 tỷ đồng; dự án cao tốc Pleiku – Cửa khẩu Lệ Thanh dài 52 km, tổng vốn đầu tư khoảng 12.500 tỷ đồng; cùng các dự án bất động sản du lịch – đô thị và kế hoạch đại tu, tối ưu các dự án BOT hiện hữu.

Giai đoạn 2029–2035 hướng tới việc xác lập vị thế mới, với danh mục năng lượng tái tạo quy mô 3.500 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100.000 tỷ đồng, cùng dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa dài khoảng 257 km, tổng mức đầu tư dự kiến 77.000 tỷ đồng.

Chiến lược này thể hiện khát vọng của DLG trong việc chuyển mình từ một tập đoàn đa ngành truyền thống sang một hệ sinh thái đầu tư có trọng tâm, gắn với các nhu cầu phát triển dài hạn của đất nước: hạ tầng kết nối, năng lượng sạch, đô thị, dịch vụ và phát triển vùng.