Kênh huy động vốn rầm rộ của nhiều doanh nghiệp

TPO - Bất động sản Phát Đạt đang muốn chào bán hơn 199 triệu cổ phiếu để huy động gần 2.000 tỷ đồng. Trước đó, chỉ trong 3 năm gần nhất, Phát Đạt cũng có 2 đợt chào bán cổ phiếu khác để thu về hơn 2.000 tỷ đồng.

Tuần này, có 50 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, có 47 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 83% và thấp nhất là 1%, còn lại là trả cổ tức bằng cổ phiếu.

3 năm 3 đợt chào bán

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) dự kiến chào bán hơn 199 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1. Trước đó, cuối năm 2023, PDR từng phát hành riêng lẻ hơn 67 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về khoảng 672 tỷ đồng. Đến giữa năm 2024, PDR tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu và huy động thêm hơn 1.340 tỷ đồng.

Đợt tăng vốn lần này diễn ra sau khi ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát Đạt - mua thêm 3 triệu cổ phiếu PDR hồi tháng 4, nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 27,5% vốn điều lệ.

Hiện, ông Đạt đang nắm hơn 274 triệu cổ phiếu, tương ứng quyền mua gần 55 triệu cổ phiếu PDR trong đợt phát hành sắp tới. Nếu mua toàn bộ lượng cổ phiếu được phân bổ, ông Đạt có thể phải chi khoảng 550 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, phần lớn số tiền thu về sẽ tiếp tục dùng cho các thương vụ M&A và phát triển dự án mới. Trong đó, 1.550 tỷ đồng dự kiến rót vào dự án ven sông Hàn tại Đà Nẵng. Khoản tiền bao gồm chi phí nhận chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đà Nẵng Centre Point từ cá nhân ông Võ Ngọc Châu và bổ sung vốn triển khai dự án.

Ngoài ra, PDR cũng dự kiến chi 300 tỷ đồng để mua cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN - đơn vị phát triển dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám tại TPHCM.

Công ty CP Đầu tư Phát triển máy Việt Nam (VIMID - mã chứng khoán: VVS) vừa thông qua việc phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là hơn 538 tỷ đồng, sẽ được dùng để trả nợ vay tổ chức tín dụng trong năm nay.

Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) thông qua việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng chào bán thêm 36.803.419 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền huy động được khoảng 368 tỷ đồng, SMC dự kiến dùng 200 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp và 168 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của SMC tăng lên hơn gần 1.105 tỷ đồng.

Ông Mai Đình Nhật - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thuỷ điện Sử Pán 2 (mã chứng khoán: SP2) - đăng ký bán toàn bộ 851.450 cổ phiếu SP2 để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Năng lượng REE đăng ký mua 851.450 cổ phiếu SP2 để nâng sở hữu lên 39,12% vốn điều lệ. Ước tính, Công ty TNHH Năng lượng REE có thể chi khoảng 21 tỷ đồng để mua thêm 851.450 cổ phiếu.

Dồn dập trả cổ tức

Chỉ vài ngày chốt quyền chia cổ tức 5% bằng tiền mặt, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) tiếp tục thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo đó, Hòa Phát dự kiến phát hành hơn 767 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 10%. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Tập đoàn Hòa Phát sẽ tăng lên mức hơn 84.430 tỷ đồng.

Cổ đông Nhựa Bình Minh sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 8.360 đồng.



Ngày 20/5, Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại cho năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 83,6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 8.360 đồng.

Với gần 82 triệu cổ phiếu BMP đang niêm yết, Nhựa Bình Minh sẽ phải chi khoảng 684 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Trước đó, vào tháng 12/2025, Nhựa Bình Minh đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông, với tỷ lệ 65% bằng tiền mặt. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2025 của BMP lên tới 148,6%. Đây là mức chia cổ tức bằng tiền mặt cao nhất từ trước đến nay.

Ngày 27/5, Tổng Công ty CP Bảo hiểm PJICO (mã chứng khoán: PGI) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Với xấp xỉ 111 triệu cổ phiếu đang niêm yết, Bảo hiểm PJICO sẽ phải chi khoảng 133 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.