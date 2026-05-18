Giá vàng hôm nay (18/5): Tiếp đà giảm mạnh

TPO - Sáng nay (18/5), giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng và vàng nhẫn đều về mốc 162,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 159,5 - 162,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết bằng vàng miếng SJC 159,5 - 162,5 triệu đồng/lượng.

Việc vàng nhẫn và vàng miếng cùng về chung mức giá cho thấy xu hướng đồng thuận giảm trên toàn thị trường.

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn ngang giá nhau.

Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 4.527 USD/ounce, giảm 12 USD so với sáng qua. Đà giảm của vàng thế giới được cho là chịu ảnh hưởng từ tâm lý chốt lời của giới đầu tư cùng với sự phục hồi của đồng USD trên thị trường tài chính quốc tế.

Trong khi đó, giá bạc đứng im so với sáng qua. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI có giá 77 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.107 - 26.387 đồng/USD (mua vào - bán ra). Giá USD tự do quanh mức 26.428 - 26.528 đồng/USD.