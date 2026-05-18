Công ty Kế toán Anpha - Gần 20 năm cung cấp dịch vụ kế toán thuế uy tín cho doanh nghiệp

Với gần 20 năm hoạt động, Kế toán Anpha là đối tác cung cấp dịch vụ kế toán - thuế đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp tối ưu thuế đúng luật và giảm thiểu tối đa rủi ro bị xử phạt về thuế.

Doanh nghiệp có nên thuê dịch vụ kế toán không?

Trong bối cảnh chính sách kế toán - thuế liên tục cập nhật và thay đổi, việc sở hữu đội ngũ kế toán viên giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo thực hiện các công tác kế toán đúng luật mà còn góp phần minh bạch tài chính.

Song, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ nguồn lực để xây dựng một bộ phận kế toán nội bộ, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập hay doanh nghiệp quy mô nhỏ, muốn tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật liên quan. Và sử dụng dịch vụ kế toán thuế ngoài chính là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp lúc này, bởi:

- Xét về yếu tố chi phí, việc xây dựng đội ngũ kế toán nội bộ thường kéo theo nhiều khoản chi cố định như lương, thưởng, bảo hiểm, chi phí đào tạo… Trong khi đó, với dịch vụ kế toán thuê ngoài, doanh nghiệp chỉ cần trả phí theo gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp tối ưu ngân sách hiệu quả;

- Xét về yếu tố chuyên môn, các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thường sở hữu đội ngũ kế toán viên giàu kinh nghiệm, am hiểu chuyên sâu về luật thuế và các quy định kế toán hiện hành. Qua đó đảm bảo doanh nghiệp tối ưu thuế đúng luật, hạn chế tối đa sai sót có liên quan.

Kế toán Anpha - Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói uy tín cho doanh nghiệp

Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín là yếu tố quan trọng, giúp hạn chế rủi ro về bảo mật thông tin, chất lượng dịch vụ và khả năng hỗ trợ khi phát sinh vấn đề.

Với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực kế toán - thuế, Kế toán Anpha đã tạo dựng uy tín vững chắc trên thị trường, cung cấp dịch vụ thành công cho hơn 15.000 khách hàng trên cả nước. Đơn vị từng được đưa tin phóng sự tại các kênh truyền hình lớn như VTV1, THVL.

Sở hữu đội ngũ kế toán viên giàu kinh nghiệm, nghiệp vụ vững, luôn tận tâm trong công việc và đặc biệt là luôn cập nhật kịp thời các chính sách kế toán - thuế mới nhất, Anpha tự tin là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp kế toán trọn gói chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

>> Xem chi tiết dịch vụ: Dịch vụ kế toán thuế - Từ 500.000 đồng/tháng.

Với phí dịch vụ từ 500.000 đồng/tháng, mọi công tác kế toán có liên quan đến: sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ, báo cáo thuế, báo cáo tài chính…. của doanh nghiệp sẽ do Kế toán Anpha đảm nhận. Không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về kế toán - thuế mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực như:

- Hạn chế sai sót trong kê khai, báo cáo, giảm thiểu rủi ro bị xử phạt hành chính;

- Cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới, giúp tối ưu thuế hiệu quả;

- Tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành doanh nghiệp;

- Được hỗ trợ xử lý các vấn đề kế toán phát sinh một cách nhanh chóng, hiệu quả bởi các kế toán viên có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

Để mang lại sự an tâm tuyệt đối cho doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ, Kế toán Anpha cam kết:

- Đảm bảo số liệu, chứng từ chuẩn xác theo luật định, luôn triển khai công việc đúng thời hạn.

- Chịu trách nhiệm 100% đối với các sổ sách, chứng từ, báo cáo do Anpha thực hiện dựa trên thông tin khách hàng cung cấp.

- Chi trả toàn bộ khoản phạt phát sinh từ sai sót trong hồ sơ, chứng từ do Kế toán Anpha thực hiện;

- Giải quyết kịp thời, nhanh chóng và triệt để mọi vướng mắc về kế toán - thuế;

- Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài dịch vụ kế toán trọn gói, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp, Kế toán Anpha hiện còn cung cấp các dịch vụ kế toán, pháp lý khác như:

- Luật sư tư vấn luật: tư vấn pháp lý thường xuyên, soạn thảo - rà soát hợp đồng…;

- Làm giấy phép con: giấy phép PCCC, giấy phép ATVSTP, giấy phép lữ hành…;

- Thành lập trọn gói: thành lập công ty, hộ kinh doanh, đơn vị phụ thuộc…;

- Thay đổi giấy phép kinh doanh: thay đổi tên, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh…;

- Giải quyết tranh chấp: tranh chấp nội bộ, tranh chấp lao động, tranh chấp hợp đồng thương mại…;

- Dịch vụ pháp lý khác: tạm ngừng hoạt động, đăng ký thương hiệu/nhãn hiệu độc quyền, làm phiếu lý lịch tư pháp…