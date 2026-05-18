Dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước

Việt Linh

TPO - Có lúc mất gần 13 điểm vì áp lực bán ở nhóm bất động sản và bán lẻ, VN-Index vẫn bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trong phiên 18/5 nhờ dòng tiền đổ dồn vào nhóm doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng và dầu khí. PLX tím trần, BID, VCB bứt phá.

Mở cửa phiên đầu tuần, thị trường chứng khoán trải qua những nhịp rung lắc rất mạnh sau biến động của tuần trước. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên và tập trung vào nhóm VN30, đặc biệt là các cổ phiếu bất động sản và bán lẻ, khiến VN-Index có thời điểm lùi sâu về vùng 1.908 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục là lực cản lớn nhất của thị trường. Bộ ba VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm mạnh, riêng VHM mất hơn 2,5%, VRE giảm 2,6%.

Dù vậy, khi VN-Index lùi về vùng giá thấp, dòng tiền bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc và tạo nên màn “đổi trụ” đáng chú ý. Tâm điểm thị trường thuộc về cổ phiếu các doanh nghiệp nhà nước sau thông tin Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng sẽ chủ trì cuộc họp với 23 tập đoàn, tổng công ty để bàn về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước ở top đầu dẫn dắt thị trường.

Hàng loạt cổ phiếu lớn bật tăng mạnh. BID gây chú ý nhất khi tăng 5,5%, VCB tăng 4,1%, CTG tăng 1,4%. Nhóm dầu khí cũng giao dịch bùng nổ với PLX tăng kịch trần, GAS tăng 4%, BSR tăng hơn 5%, PVD tăng hơn 6%.

Đà tăng của nhóm ngân hàng và năng lượng giúp VN-Index đảo chiều ngoạn mục trong phiên chiều. Chỉ số chính tăng 6,34 điểm, lên 1.927,94 điểm, và tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử.

Dù chỉ số tăng điểm, thị trường vẫn ở trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. HoSE có tới 178 mã giảm, cao hơn số mã tăng. Thanh khoản hơn 26.400 tỷ đồng được sang tay, tập trung vào một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Một trong những mã gây chú ý nhất phiên là PC1 của CTCP Tập đoàn PC1. Ngay đầu phiên sáng, cổ phiếu này bị bán tháo xuống giá sàn sau thông tin nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh về cuối phiên giúp PC1 thu hẹp đáng kể đà giảm, đóng cửa chỉ còn mất hơn 1%.

PC1 ghi nhận thanh khoản tăng vọt lên gần 23,7 triệu cổ phiếu, cao gấp hơn 4 lần phiên cuối tuần trước. Trong đầu phiên giao dịch sáng 18/5, cổ phiếu của CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) giảm sàn ngay sau khi mở cửa, xuống mức 16.650 đồng/cổ phiếu Tuy nhiên, về cuối phiên, cổ phiếu hồi phục mạnh, mức giảm chỉ còn 1,1%. PC1 đóng cửa ở mức 17.650 đồng/cổ phiếu.

Tập đoàn PC1 vừa lên tiếng sau quyết định khởi tố đối với một số cá nhân là lãnh đạo của doanh nghiệp. Theo PC1, các cơ quan luật pháp đã tạo điều kiện cho tập đoàn được ủy quyền toàn bộ từ các cá nhân vi phạm cho các nhân sự chủ chốt còn lại tiếp tục quản trị và vận hành để không bị ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh.

Trước đó, PC1 đã công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

#doanh nghiệp Nhà nước #VN-Index #bất động sản #ngân hàng #dầu khí #chứng khoán

