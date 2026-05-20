Nga và Trung Quốc quan ngại về chính sách đối đầu của một số quốc gia

TPO - Sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 20/5, Nga và Trung Quốc đã ký 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, vận tải và hợp tác quốc tế. Đáng chú ý, hai lãnh đạo cũng thông qua một tuyên bố chung và một thông cáo chung với nhiều nội dung quan trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón sáng 20/5 ở Bắc Kinh. (Ảnh: Sputnik)

Theo các hãng thông tấn Nga, Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc đã thông qua một tuyên bố chung về “tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện, làm sâu sắc thêm quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác hữu nghị” giữa Nga và Trung Quốc, và một thông cáo chung về việc hình thành thế giới đa cực, một kiểu quan hệ quốc tế mới.

Theo tuyên bố chung, Mátxcơva và Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về chính sách đối đầu của một số quốc gia, cũng như những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.

“Hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về chính sách đối đầu của một số quốc gia và tổ chức, kêu gọi chấm dứt những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, chấm dứt nỗ lực làm suy yếu cấu trúc an ninh hiện có ở nhiều nơi trên thế giới, tạo ra những đường ranh giới chia rẽ giả tạo giữa các quốc gia và thúc đẩy sự đối đầu dựa trên khối”.

Đáng chú ý, tuyên bố chung nêu rõ, Bắc Kinh "ghi nhận mối quan ngại của Nga về đường lối quân sự hóa của Liên minh châu Âu”.

Cũng theo tuyên bố chung, Nga và Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết xung đột Ukraine thông qua đối thoại và đàm phán.

Mátxcơva “đánh giá tích cực” lập trường “khách quan và công bằng” của Trung Quốc về Ukraine, hoan nghênh mong muốn của Bắc Kinh về việc tham gia xây dựng một giải pháp chính trị và ngoại giao. Tuyên bố chung nói thêm, cả Nga và Trung Quốc đều tin rằng cần phải loại bỏ hoàn toàn “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột.

Toàn cảnh cuộc hội đàm của lãnh đạo Nga - Trung Quốc sáng 20/5. (Ảnh: Reuters)

Về hợp tác song phương trong lĩnh vực vận tải, Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác cùng có lợi trong việc tổ chức tuyến tàu hỏa Trung Quốc - châu Âu, hỗ trợ phát triển giao thông quá cảnh đường sắt, đường bộ và đường biển từ Trung Quốc sang châu Âu thông qua Nga, thúc đẩy hợp tác thiết thực nhằm tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc.

Ngoài ra, Nga và Trung Quốc "bày tỏ sự sẵn sàng tăng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt giữa hai nước”.

Về hợp tác quân sự, trong thời gian tới, Nga và Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa lực lượng vũ trang hai nước, làm sâu sắc thêm lòng tin trong lĩnh vực quân sự, cải thiện các cơ chế hợp tác, mở rộng việc thực thi các cuộc tập trận chung, tuần tra trên không và trên biển, tăng cường phối hợp và tương tác trên các khuôn khổ song phương và đa phương, cùng nhau ứng phó với các thách thức và mối đe dọa khác nhau, hỗ trợ an ninh và ổn định toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ ký các văn kiện hợp tác. (Ảnh: Reuters)

Trong thông cáo chung về việc hình thành một thế giới đa cực, Nga và Trung Quốc nói rằng, những nỗ lực của “một số quốc gia” nhằm tự mình quản lý các vấn đề toàn cầu, áp đặt lợi ích của họ lên thế giới và hạn chế sự phát triển chủ quyền của các quốc gia khác đã “thất bại”.

Hai bên cảnh báo, sự bá quyền trong các vấn đề thế giới là “không thể chấp nhận được” và cần phải bị cấm. Thông cáo chung nhấn mạnh rằng không một quốc gia hay nhóm quốc gia nào được phép kiểm soát các vấn đề quốc tế, quyết định vận mệnh của các nước khác, hoặc độc chiếm các cơ hội phát triển.

Tuyên bố cũng cảnh báo về xu hướng “tân thực dân” đang gia tăng, sự đối đầu giữa các khối, và nguy cơ cộng đồng quốc tế quay trở lại sử dụng “luật rừng”.