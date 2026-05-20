TPHCM bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 9.869 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin

TPO - Trên địa bàn thành phố có 9.869 mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN. Trong đó, riêng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) có 1.739 mộ cần lấy mẫu để giám định ADN.

Sáng 20/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) tổ chức phát động làm trước rút kinh nghiệm lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ chưa xác định được thông tin.

Báo cáo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết qua khảo sát, trên địa bàn thành phố có 9.869 mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu để giám định ADN. Trong đó, riêng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) có 1.739 mộ cần lấy mẫu để giám định ADN.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn thông tin: Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã thành lập Tổ công tác liên ngành và Đội lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã phối hợp Sở Nội vụ, cấp ủy, chính quyền phường Long Bình và các lực lượng liên quan, tiến hành khảo sát toàn bộ số mộ trong Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm (bìa phải) quán triệt nhiệm vụ với các đội lấy mẫu.

Trong đó tập trung rà soát, cắm mốc, đánh dấu xác định vị trí đối với 1.739 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu, thiết lập khu lấy mẫu, chuẩn hóa lại thông tin trên bia mộ và trên hệ thống phần mềm quản lý ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố để đối chiếu, gắn mã định danh đúng với phần mềm do Bộ Quốc phòng cung cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc làm trước rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn đặc biệt sâu sắc, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Ông Cường đề nghị các thành viên Tổ lấy mẫu cần xác định rõ tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghiệp vụ. Đồng thời, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc lấy mẫu, không để sai sót. Các thành viên phải được bảo đảm đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị vật tư lấy mẫu theo quy định để đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Việc tổ chức làm trước lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả triển khai làm trước lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, đúng quy định”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường giao nhiệm vụ.

