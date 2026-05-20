Vụ ‘chồng hờ’ đốt nhà làm 3 người thương vong: Nhói lòng lời kêu cứu của cháu bé 4 tuổi

Tân Lộc

TPO - Căn nhà nhỏ ở xã Phong Thạnh (Cà Mau) của chị G. mới xây xong, vào ở được 1 tuần tai hoạ đã ập tới, cướp đi mạng sống của chị, 'chồng hờ', con chung mới 4 tuổi nguy kịch do bỏng nặng. Đau lòng hơn, tình nghi chính đã tưới xăng đốt nhà lại chính là người cha của cháu bé.

Ngày 20/5, ba ngày sau vụ cháy nhà làm 2 người chết, một cháu bé 4 tuổi nguy kịch tại xã Phong Thạnh, Cà Mau, hiện người thân của chị N.H.G (nạn nhân trong vụ cháy) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại đêm đó.

Căn nhà nhỏ của chị G. được xây dựng từ khoản tiền tích góp trong nhiều năm.

Theo lời kể của gia đình, chị G. từng sống chung như vợ chồng với Dương Tấn Công (43 tuổi, cũng là nạn nhân tử vong trong vụ cháy). Hai người không đăng ký kết hôn, có con chung là bé N.T.Ph. (4 tuổi). Thời gian sống chung, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, Công từng dọa giết chị G.

Sau đó, chị G. đưa các con về sống gần nhà bố mẹ đẻ ở xã Phong Thạnh, chị mở tiệm tạp hóa nhỏ để mưu sinh. Sau thời gian tích góp, chị G. cất nhà riêng, căn nhà mới hoàn thành và 2 mẹ con chuyển vào ở được khoảng 1 tuần nay.

​Trong thời gian chị G. và con bỏ về ngoại, Công nhiều lần tìm đến xin quay lại, nhưng chị G. không đồng ý.

Rạng sáng 17/5, căn nhà của chị G. bất ngờ bốc cháy. Khi người nhà và hàng xóm chạy sang ứng cứu, cả 3 người gồm Công, chị G. và cháu Ph đã bị bỏng rất nặng.

“Lúc đưa cháu Ph ra ngoài, nó vẫn cố nói ông ngoại ơi cứu con. Tôi lúc đó như chết đứng, chỉ biết la làng kêu cứu”, ông Ngô Hoàng Thuỷ (ông ngoại cháu Ph.) kể lại. Theo lời ông Thuỷ, căn nhà chị G. xây khoảng 100 triệu đồng, chỉ mới dọn về ở được khoảng một tuần thì tai họa ập đến.

Gia đình cho rằng Công là nghi phạm chính tưới xăng và phóng hoả. Phía chính quyền địa phương cũng nghiêng về khả năng này dựa trên một số bằng chứng thu thập được tại hiện trường.

Bên trong căn nhà chị G. mới xây xong.

Liên quan đến sức khỏe của cháu Ph, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM cho biết, cháu Ph. vẫn trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm nhập viện, cháu bị bỏng độ 2-3, với hơn 90% diện tích cơ thể. Các bác sĩ phải cho bé thở máy, dùng thuốc vận mạch và chuẩn bị tiến hành lọc máu liên tục do tình trạng diễn tiến rất xấu.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, rạng sáng 17/5, Công an xã Phong Thạnh nhận tin báo của người dân về vụ cháy nhà chị G., nghi vấn do ông Công phóng hoả. Vụ cháy khiến Công bỏng nặng tử vong trên đường cấp cứu, bà G. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhưng cũng tử vong vào sáng 18/5.

Riêng, bé Ph. bị thương nặng, chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng TPHCM điều trị trong tình trạng nguy kịch.

