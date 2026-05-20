Ngoại trưởng Iran cảnh báo sẽ có 'nhiều bất ngờ hơn nữa' dành cho Mỹ

TPO - Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố Iran còn "nhiều bất ngờ hơn nữa" dành cho Mỹ nếu Washington tìm cách nối lại hành động gây hấn vô cớ nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo.

Trong bài đăng trên nền tảng X hôm thứ Ba (19/5), Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran đã rút ra "nhiều bài học và kinh nghiệm" từ các cuộc đối đầu trước đây với Mỹ và sẽ sử dụng chúng trong trường hợp căng thẳng leo thang trở lại.

Nhà ngoại giao Iran đồng thời dẫn một báo cáo được cho là của Quốc hội Mỹ, trong đó đề cập đến những thiệt hại lớn mà không quân Mỹ phải gánh chịu trong cuộc xung đột kéo dài 40 ngày với Iran.

Theo báo cáo này, không quân Mỹ được cho là đã mất ít nhất 42 máy bay với tổng thiệt hại ước tính khoảng 2,6 tỷ USD. Danh sách tổn thất bao gồm nhiều khí tài hiện đại như tiêm kích F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II, A-10 Thunderbolt II, máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker, máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry cùng hàng chục máy bay không người lái MQ-9 Reaper và MQ-4C Triton.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Báo cáo cũng cho rằng chi phí thực tế có thể còn cao hơn do chưa thể thống kê đầy đủ các tổn thất trong chiến đấu. Tổng chi phí thay thế dài hạn được ước tính có thể vượt 7 tỷ USD, đặc biệt khi một số dòng máy bay đã ngừng sản xuất và cần khôi phục dây chuyền chế tạo.

Việc mất một máy bay E-3 Sentry có thể buộc bộ phận này phải khôi phục chương trình thay thế E-7 Wedgetail đã bị hủy bỏ trước đó, chi phí dự kiến ​​hơn 2,5 tỷ USD.

Ông Araghchi nhấn mạnh rằng, lực lượng vũ trang Iran đã chứng minh khả năng đối đầu với các khí tài hiện đại của Mỹ, đồng thời khẳng định Iran là quốc gia đầu tiên bắn hạ tiêm kích F-35 trong thực chiến.

"Nhiều tháng sau khi phát động cuộc chiến nhằm vào với Iran, Quốc hội Mỹ thừa nhận thiệt hại hàng chục máy bay trị giá hàng tỷ USD. Lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng ta được xác nhận là lực lượng đầu tiên bắn hạ một chiếc F-35 hiện đại của đối phương", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh.