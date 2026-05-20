Công an Đồng Nai cảnh báo thủ đoạn lừa đảo livestream 'cào thẻ trúng thưởng'

Ngày 20/5, Công an xã Xuân Phú (Công an TP Đồng Nai) thông tin, gần đây trên các trang mạng xuất hiện các đối tượng mạo danh công ty xổ số, chương trình quay thưởng để tổ chức livestream trên mạng xã hội.

Giao diện 1 phiên live livestream “cào thẻ trúng thưởng” trên mạng xã hội Facebook (ảnh: CACC)

Theo cơ quan công an, trong quá trình livestream, các đối tượng sử dụng những thẻ cào được đặt làm riêng, không phải thẻ thật, nhằm tạo ra kết quả theo kịch bản sắp đặt sẵn. Nếu cào ra số thì thông báo trúng thưởng, còn nếu ra chữ thì thông báo không trúng, qua đó đánh lừa người xem.

Để tạo lòng tin, ban đầu, các đối tượng thường cho người tham gia trúng các phần thưởng nhỏ và chuyển tiền thật về tài khoản nạn nhân. Số tiền thường không lớn nhưng đủ để khiến người tham gia tin tưởng vào sự “uy tín” của chương trình.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng tiếp tục dựng kịch bản trúng thưởng giá trị lớn, thông báo nạn nhân trúng thưởng hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, để nhận được tiền thưởng, nạn nhân phải đóng một khoản phí nhất định (thường khoảng 5% giá trị giải thưởng). Lợi dụng tâm lý muốn nhận số tiền lớn với chi phí nhỏ, nhiều người đã sập bẫy.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn sử dụng phần mềm tạo hóa đơn chuyển tiền giả, số dư tài khoản ảo để gửi cho nạn nhân nhằm tạo cảm giác tiền thưởng đã được chuyển. Sau đó tiếp tục yêu cầu nạn nhân đóng thêm nhiều khoản phí khác như phí xác nhận, phí giải ngân, thuế thu nhập cá nhân… khiến nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Đáng chú ý, trong các buổi livestream, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản “chim mồi” để bình luận với nội dung như đã nhận được tiền, chương trình uy tín…, qua đó tạo hiệu ứng đám đông, thao túng tâm lý người xem và dẫn dụ nạn nhân tham gia.

Công an xã Xuân Phú khuyến cáo, người dân cần cảnh giác với các hình thức trúng thưởng qua mạng, đặc biệt là các livestream cào thẻ, quay thưởng. Tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào để nhận thưởng. Không tin vào các hoá đơn, thông báo chuyển tiền không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.