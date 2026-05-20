Nam diễn viên tử vong ở tuổi 24

TPO - Thông tin "tổng tài" Hoàng Tử Thiên qua đời ở tuổi 24 sau tai nạn giao thông khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả sốc.

Theo Sina, ngày 20/5, Hoàng Tử Thiên gặp tai nạn ngày 11/5. Anh được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi sau nhiều ngày điều trị. Bạn thân của nam diễn viên là Nhậm Cửu Hàn đăng bài tưởng niệm trên mạng xã hội, viết rằng anh không thể tin lần gặp lại người bạn thân lại là ở nhà xác.

Khán giả, đồng nghiệp chia sẻ bài đăng của Nhậm Cửu Hàn, đi kèm là nhiều bình luận tiếc thương từ đồng nghiệp và khán giả.

Nhiều người cho biết Hoàng Tử Thiên ngoài đời có tính cách vui vẻ, giàu năng lượng và có niềm đam mê đặc biệt với xe phân khối lớn. Nam diễn viên thường xuyên đăng ảnh chạy môtô, xuất hiện tại các đường đua và chia sẻ về sở thích tốc độ.

Trước khi gặp nạn không lâu, anh từng đăng tải hình ảnh lái xe kèm dòng chú thích: “Còn trẻ thì gãy xương cũng hồi phục nhanh”. Sau khi thông tin qua đời được công bố, câu nói này bị nhiều cư dân mạng nhắc lại như sự trùng hợp, điểm gở về tai nạn.

Bên cạnh sự tiếc thương, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan tình trạng sức khỏe của nam diễn viên trước khi qua đời. Bạn bè thân thiết khẳng định Hoàng Tử Thiên hoàn toàn khỏe mạnh và tai nạn xảy ra bất ngờ.

Hoàng Tử Thiên qua đời ở tuổi 24.

Hoàng Tử Thiên thuộc lớp diễn viên trẻ của thị trường phim ngắn trực tuyến Trung Quốc, dòng phim phát triển mạnh trong vài năm gần đây nhờ tốc độ sản xuất nhanh và lượng người xem lớn trên các nền tảng video. Anh bắt đầu được chú ý từ năm 2024 nhờ ngoại hình sáng cùng khả năng nhập vai.

Nam diễn viên chủ yếu đóng phim ngôn tình, đặc biệt là mô-típ “tổng tài” phổ biến với khán giả trẻ Trung Quốc. Trong các dự án trên, Hoàng Tử Thiên thường đảm nhận hình tượng nam chính lạnh lùng, giàu có hoặc các nhân vật có tính cách mạnh.

Anh từng tham gia nhiều phim ngắn như Gặp nhau trong mưa nhẹ, Công chúa kiêu ngạo hối hận rồi, Cự nhân khoa học Thẩm Quát, Quay về năm 80, gừng vẫn càng già càng cay... Bộ phim Hôm nay Lục tổng kết hôn phát hành năm 2025 giúp tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi hơn khi liên tục nằm trong nhóm phim ngắn được xem nhiều trên nền tảng Baidu.

Hoàng Tử Thiên còn thử sức ở vai trò hỗ trợ sản xuất. Anh từng tham gia công tác hậu trường và đảm nhận vị trí phó đạo diễn trong vài dự án phim cổ trang kinh phí thấp.

Trước khi qua đời, nam diễn viên đã hoàn tất ghi hình nhiều tác phẩm mới. Các dự án này chưa xác định thời điểm phát hành. Một số ê-kíp sản xuất thông báo tạm dừng hoạt động quảng bá để bày tỏ sự tôn trọng với gia đình diễn viên.