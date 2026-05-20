Cấp xã lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6

TPO - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định. Trong quá trình sắp xếp cần xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư...

Số lượng thôn, tổ dân phố tăng lên nhiều

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Chỉ thị số 21 ngày 20/5 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Trong quá trình sắp xếp, bên cạnh kết quả đạt được, đến thời điểm hiện nay vẫn còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, bình quân số lượng thôn, tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên nhiều, tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền địa phương cơ sở.

Các tỉnh, thành phố xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Nhằm bảo đảm việc triển khai được thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong cả nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, cần xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư...

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn; xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành; hoàn thành trước ngày 10/6.

Cấp tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố; tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cấp xã thông qua đề án, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 30/6.

Lựa chọn, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức cấp xã

Nội dung quan trọng khác là UBND các tỉnh, thành phố phải kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31/5; khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố, trước ngày 30/6.

Trên cơ sở biên chế được giao năm 2026, địa phương lựa chọn, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức cấp xã đối với các trường hợp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Đồng thời, thực hiện chế độ hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức đối với các vị trí cần thiết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Việc lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự bố trí theo quy định. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tiếp tục bố trí, sử dụng.