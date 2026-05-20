Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

TPO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), đồng thời khởi tố thêm 24 bị can, trong đó có ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, C03, Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 24 bị can liên quan.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng.

Trong đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai Đỗ Trường Giang bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, 16 bị can khác bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm: Ngô Sỹ Hiếu; Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc VTM; Đỗ Văn Cường, nguyên Kế toán trưởng VTM; Nguyễn Tuấn Long; Trần Văn Cường, nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM; Mai Văn Tinh; Đặng Thúc Kháng; Nguyễn Minh Xuân; Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam; Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc; Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS); Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai; Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng Giám đốc; Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM; Nguyễn Chí Hùng, Tổng Giám đốc; Trần Duy Tôn, chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO.

Hai bị can Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển VTM, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM, bị khởi tố về hai tội danh gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự và tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Tuấn Dũng, thành viên HĐTV VTM, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, bị khởi tố về hai tội gồm “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Trong khi đó, Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc VTM, bị khởi tố bổ sung về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Vụ 3 phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, xác minh yếu tố vụ lợi nếu có, đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản nhằm bảo đảm thu hồi triệt để tài sản thất thoát cho Nhà nước.