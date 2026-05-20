Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

Minh Đức

TPO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), đồng thời khởi tố thêm 24 bị can, trong đó có ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, C03, Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 24 bị can liên quan.

screen-shot-2026-05-20-at-202525.png
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng.

Trong đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai Đỗ Trường Giang bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, 16 bị can khác bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm: Ngô Sỹ Hiếu; Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc VTM; Đỗ Văn Cường, nguyên Kế toán trưởng VTM; Nguyễn Tuấn Long; Trần Văn Cường, nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM; Mai Văn Tinh; Đặng Thúc Kháng; Nguyễn Minh Xuân; Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam; Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc; Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS); Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai; Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng Giám đốc; Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM; Nguyễn Chí Hùng, Tổng Giám đốc; Trần Duy Tôn, chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO.

Hai bị can Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển VTM, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM, bị khởi tố về hai tội danh gồm “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự và tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Tuấn Dũng, thành viên HĐTV VTM, bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Bị can Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, bị khởi tố về hai tội gồm “Nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Trong khi đó, Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc VTM, bị khởi tố bổ sung về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Vụ 3 phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, xác minh yếu tố vụ lợi nếu có, đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản nhằm bảo đảm thu hồi triệt để tài sản thất thoát cho Nhà nước.

Minh Đức
#Khởi tố vụ án tham nhũng Lào Cai #Lợi dụng chức vụ trong quản lý tài sản #Đấu tranh chống thất thoát tài sản nhà nước #Điều tra các bị can liên quan VTM #Vai trò các lãnh đạo trong vụ án

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe