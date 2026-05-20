Thuê ô tô rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ

TPO - Sau nhiều lần thuê xe tạo được sự tin tưởng, Bùi Ngọc Thuỷ Tiên tiếp tục thuê ô tô bán tải của người quen rồi lên mạng thuê làm giả giấy tờ xe, mang đi cầm lấy 100 triệu đồng để trả nợ.

Ngày 20/5, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Ngọc Thuỷ Tiên (SN 1991, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bùi Ngọc Thuỷ Tiên khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: A. Tầm

Theo điều tra ban đầu, Tiên quen biết anh Đỗ Đức Duy (SN 1995, ngụ phường Long Xuyên) do nhiều lần thuê ô tô của anh này trước đó.

Ngày 10/5, Tiên tiếp tục đến thuê chiếc ô tô bán tải hiệu Ford Ranger của anh Duy trong thời gian 2 ngày với giá 800.000 đồng/ngày. Sau khi nhận xe, do đang nợ tiền nên Tiên nảy sinh ý định mang xe đi cầm cố lấy tiền trả nợ.

Để thực hiện kế hoạch, Tiên lên mạng xã hội thuê người làm giả giấy tờ xe mang tên mình. Sau khi có giấy tờ giả, ngày 16/5, Tiên mang chiếc ô tô xuống khu vực phường Mỹ Mới cầm cố, lấy 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được Tiên dùng để trả nợ.

Đến hạn không thấy Tiên trả xe, đồng thời không liên lạc được, vợ anh Duy đã đến Công an phường Long Xuyên trình báo vụ việc.

Biết không còn khả năng chuộc xe để trả lại cho chủ sở hữu, ngày 19/5, Tiên đến Công an phường Long Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.