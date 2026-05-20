Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thuê ô tô rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ

Nhật Huy

TPO - Sau nhiều lần thuê xe tạo được sự tin tưởng, Bùi Ngọc Thuỷ Tiên tiếp tục thuê ô tô bán tải của người quen rồi lên mạng thuê làm giả giấy tờ xe, mang đi cầm lấy 100 triệu đồng để trả nợ.

Ngày 20/5, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Ngọc Thuỷ Tiên (SN 1991, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

1z6a2154-copy-9165.jpg
Bùi Ngọc Thuỷ Tiên khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: A. Tầm

Theo điều tra ban đầu, Tiên quen biết anh Đỗ Đức Duy (SN 1995, ngụ phường Long Xuyên) do nhiều lần thuê ô tô của anh này trước đó.

Ngày 10/5, Tiên tiếp tục đến thuê chiếc ô tô bán tải hiệu Ford Ranger của anh Duy trong thời gian 2 ngày với giá 800.000 đồng/ngày. Sau khi nhận xe, do đang nợ tiền nên Tiên nảy sinh ý định mang xe đi cầm cố lấy tiền trả nợ.

Để thực hiện kế hoạch, Tiên lên mạng xã hội thuê người làm giả giấy tờ xe mang tên mình. Sau khi có giấy tờ giả, ngày 16/5, Tiên mang chiếc ô tô xuống khu vực phường Mỹ Mới cầm cố, lấy 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được Tiên dùng để trả nợ.

Đến hạn không thấy Tiên trả xe, đồng thời không liên lạc được, vợ anh Duy đã đến Công an phường Long Xuyên trình báo vụ việc.

Biết không còn khả năng chuộc xe để trả lại cho chủ sở hữu, ngày 19/5, Tiên đến Công an phường Long Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Nhật Huy
#lạm dụng tính nhiệm #cầm cố #giấy tờ giả #thuê xe #An Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe