Pháp luật

Google News

Cầm cố xe máy rồi hoang báo bị cướp ở TPHCM

Hương Chi
TPO - Đưa xe máy đi cầm cố lấy tiền, thanh niên về nhà nói vừa bị cướp tấn công. Khi công an vào cuộc điều tra thì đối tượng thừa nhận đã bịa chuyện bị cướp để tránh bị người nhà la mắng.

Ngày 18/8, Công an phường Bình Cơ (TPHCM) đã triệu tập H.V.N. (SN 2002) để làm rõ hành vi hoang báo tin bị cướp xe máy.

Trước đó, Công an phường Bình Cơ tiếp nhận tin báo của gia đình đối tượng N. về việc người này bị 2 tên cướp tấn công, lấy đi xe máy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Cơ đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM vào cuộc điều tra. Kết quả, không có sự việc cướp xảy ra trên địa bàn phường Bình Cơ như trình báo của công dân.

Làm việc với công an, N. khai do không có tiền tiêu xài nên đem xe máy đi cầm, lấy 14 triệu đồng.

Lo sợ người nhà biết sự việc và la mắng, N. bịa ra chuyện mình bị 2 người chặn đường, cướp xe. Người nhà của N. sau đó đến Công an phường Bình Cơ để trình báo.

bd-6873.jpg
Công an làm việc với đối tượng

Công an phường Bình Cơ đã lập hồ sơ, xử lý hành vi trên theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 144/2021 của Chính phủ, hành vi hoang báo thông tin thuộc nhóm hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Cụ thể, theo điểm c, khoản 3, Điều 7 Nghị định này, người có hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ việc hoang báo đó có hay không nhằm che giấu một hành vi phạm tội hình sự.

Hương Chi
