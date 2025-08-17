Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng cướp cửa hàng vàng ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Nếnh điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản xảy tại cửa hàng vàng trên địa bàn phường Nếnh.

Trước đó, tại một cửa hàng vàng bạc ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra sự việc, có đối tượng nam đến hỏi mua nhẫn vàng; sau khi được giới thiệu và đưa nhẫn cho xem (trọng lượng 2 chỉ, trị giá khoảng 20 triệu đồng) thì đối tượng chiếm đoạt rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Thấy vậy, anh Đ (chủ hàng vàng) đã truy hô đuổi bắt bị đối tượng dùng dao chống trả, khiến anh Đ bị thương nhẹ.

nam.jpg
Đối tượng Nam bị bắt giữ.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Nếnh tổ chức xác minh, điều tra, bắt giữ được đối tượng gây án là Thân Văn Nam (SN 1996, trú tại tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), thu giữ tang vật gồm 1 con dao là hung khí đối tượng sử dụng để gây án và 1 nhẫn vàng.

Quá trình điều tra xác định, Thân Văn Nam là đối tượng không có nghề nghiệp; đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Do cần tiền, Nam đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi “Cướp giật tài sản” tại tiệm vàng.

Nguyễn Thắng
